Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Atletico tudi po tretji odigrani tekmi še brez zmage, Real še tretjič uspešen

Madrid, 30. 08. 2025 23.35 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
77

Nogometaši madridskega Atletica so v tretjem krogu španskega prvenstva v gosteh igrali neodločeno z Alavesom 1:1 (1:1). Madridska ekipa je še brez zmage v domači ligi, po uvodnem porazu proti Espanyolu je nato dvakrat remizirala, najprej doma proti Elcheju, danes pa še v gosteh proti Alavesu.

Nogometaši iz španske prestolnice so sijajno odprli obračun v Baskiji. Že v sedmi minuti je Argentinec Giuliano Simeone svoje soigralce povedel v vodstvo, a veselje je bilo kratkotrajno. Šest minut kasneje je robustni norveški napadalec Alexander Sorloth v svojem kazenskem prostoru zakrivil 11-metrovko, ki jo je realiziral Carlos Vicente.

Soigralci slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, ki je branil celo tekmo za Atletico, v nadaljevanju niso našli poti do prve zmage v sezoni 2025/26, nanjo bodo morali počakati po kvalifikacijskem ciklusu za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Atletico Madrid bo naslednjo tekmo igral 14. septembra, ko bo gostil Villarreal, ki je na dosedanjih dveh tekmah dosegel dve zmagi z razliko v golih 7:0, v nedeljo pa bo gostoval v Vigu. Danes so na sporedu še tri tekme. Oviedo je doma premagal Real Sociedad z 1:0, edini gol pa je dosegel Leander Dendoncker. Sevilla je z goloma Alfonsa Gonzaleza in Isaaca Romera slavila v Gironi, Real Madrid pa je bil na svojem stadionu Santiago Bernabeu boljši od Mallorce z 2:1.

Gosti so povedli v 18. minuti po golu Vedata Muriqija, nato pa Madridčani vzeli zadeve v svoje roke. V 37. in 38. minuti so povedli z 2:1, potem ko sta zadela Arda Guler in Vinicius Junior, do konca tekme pa se izid ni spremenil. Na petkovih uvodnih tekmah 3. kroga je Elche ugnal Levante z 2:0, Valencia pa Getafe s 3:0.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Špansko prvenstvo, 3. krog, izidi sobotnih tekem:
Alaves - Atletico Madrid 1:1 (1:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico Madrid).

Real Oviedo - Real Sociedad 1:0 (1:0)

Girona - Sevilla 0:2 (0:1)

Real Madrid - Mallorca 2:1 (2:1)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet špansko prvenstvo atletico madrid real madrid jan oblak
  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (77)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
manucao
31. 08. 2025 20.07
+9
Pišejo nekateri,da Xabi kopira Flicka.To je verjetno prepovedano?
ODGOVORI
13 4
Nejc Lola
31. 08. 2025 20.40
+9
Varca fani mislijo da ga xabi kopira
ODGOVORI
13 4
cripstoned
31. 08. 2025 20.45
+8
Niti ne mislijo...ampak je to samo njihova tolazba...veste da jih kripsi pozna v duse njihove lazne..
ODGOVORI
12 4
Vladimir.Krutov
31. 08. 2025 16.42
-9
Vse gre po planu...
ODGOVORI
6 15
cripstoned
31. 08. 2025 16.58
+9
Koncno pameten komentar hejtercka...jasno da gre po planu, real madrid nima vec problemov z poskodbami, mbappe in vini zabijata, obramba koncno stima in to vse proti tebasu, varu in sodnikom....na drugi strani pa se vam od zacetka vara nastavlja ogledalo kar se korupcije, sodnikov on vara tice vi pa si lazete in ste nemocni...vse gre po planu..
ODGOVORI
16 7
Kolllerik
31. 08. 2025 19.31
-4
Vlado, tale cripso pa zna skrbez za smeh....HAHAHA...
ODGOVORI
6 10
manucao
31. 08. 2025 19.37
+6
Kaj pa?
ODGOVORI
12 6
manucao
31. 08. 2025 20.09
+6
Vidim,da vam manjkajo dva glavna akters in sicer Luigi in 26504.Srečno.
ODGOVORI
11 5
Vladimir.Krutov
31. 08. 2025 21.02
-2
Kolerik....začelo se je....nič ne štekajo...
ODGOVORI
2 4
zapiramvamustaaa
31. 08. 2025 16.12
+9
Simeone bi mogel že dve leti nazaj oditi stran ker totalno uničuje ta klub in obilo talentov.Je pa res da najbrž nikoli ne bo odšel sam stran kajti že nekaj časa je najbolje plačan trener na svetu za svoje neuspehe.Sedaj pa k Xabijevi eri.Kakšen presing,kakšna mentaliteta in kakšna napadalnost.To sem pogrešal 3 leta skoraj.Nemore nam Negreirin sistem izničiti toliko golov koliko jih Real lahko zabije☝️💪Kakšni talenti na kupu kakšna mladina to je poezija za oči ljubiteljev nogometa.Carreras,Hujissen,Mastantuono,Guller.Naj se prične nova zlata era Xabija in galaktikov👌👑💪👋
ODGOVORI
16 7
cripstoned
31. 08. 2025 15.17
+11
Hejtercki vem da vam je tezko ampak smo sele na zacetku sezone ne mi obupat in ne se mi skrivat...sami veste da ste sestavni del najvecjih uspehov najvecjega kluba vseh casov..brez vas na koncu ne bi bilo vse tako sladko kot je ...
ODGOVORI
18 7
Nejc Lola
31. 08. 2025 15.03
+10
Hejtercke boli jih, ker si domišljajo, da Xabi ‘kopira Barcelono’, ker Real trenutno igra najboljši nogomet v celi La Ligi. Revcki
ODGOVORI
17 7
štajerski janezek
31. 08. 2025 15.38
-9
Po 3 tekmah si ocenil? 🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 15
friki24
31. 08. 2025 15.40
-10
lolek ekspert
ODGOVORI
5 15
Dany75
31. 08. 2025 15.45
+11
Vi ste že po dveh tekmah bili v sedmih nebesih...kako ste dominantni...potem pa si je Levante moral sam zabit tretji gol,da ste lahko zmagali 😂😂😂 toliko o ocenitvah...
ODGOVORI
16 5
Nejc Lola
31. 08. 2025 15.45
+8
Dobro je prebrat kaj sem napisu drgac sploh
ODGOVORI
14 6
cripstoned
31. 08. 2025 15.02
+8
VAR sodnik Pulido Santana svetoval glavnemu sodniku José María Sánchez Martínez, naj „pregleda akcijo, da bi lahko razveljavil gol“ – in mu je celo ponudil svoje mnenje glede odločitve...povedal mu je "priporocam ogled za vrednotenje potencialne roke da lahko razveljavimo gol" nato je dobil smesne video posnetke s katerimi vemo kdo upravlja (mediapro jaume roure) odlocil pa se je zato ker so mu iz var sobe svetovali in ne zaradi ogleda posnetka...LALIGA daleč najbolj pokvarjena in podkupljena liga v nogometu ...zato pa nimajo spanski sodniki vec pravice soditi pod okriljem UEFE in FIFE....NEGREIRA ...kdaj bodo kaznovani vsi sodniki ki skodujejo realu vsem na oci in pomagajo koruptiloni prakticno na vsakem glatovanju...Absurdno..
ODGOVORI
15 7
Loptass
31. 08. 2025 14.56
-6
Premagaš Mallorco, Oviedo in Osasuno in delaš zaključke, kot da si osvojil ne vem kaj vse. Prav vidi se, da ste na nivoju otrok. Cripsi ti s tvojimi travmami okoli sodnikov, si pa tak višek khretenizma. Kaj takega še nisem videl. Res si počen.
ODGOVORI
8 14
štajerski janezek
31. 08. 2025 15.00
-4
amen🫡
ODGOVORI
9 13
cripstoned
31. 08. 2025 15.08
+7
Osvojis laligo 2x v dobi vara na racun vara proti in delas zakljucke kot da si najmanj 6x v 10letih dvignil naslov lige prvakov...prav vidi se kaksno protekcijo ima koruptilona da ne propade hejtercki reala pa si morate lagati in to tako zelo da vam nic vec pomoci..meni je top ko gledam vso to pomoc sodnikov, vara, spanske vlade uefe in fife da ne propadete medtem ko real madrid gre proti vsem omenjenim...cisto, posteno in zasluzeno...siuuuuu
ODGOVORI
13 6
Loptass
31. 08. 2025 15.18
-6
Ne mislim več debatirat s tabo, ker si zblojen throtl.
ODGOVORI
8 14
cripstoned
31. 08. 2025 15.26
+7
Kdaj pa ste hejtercki debatirali ...jaz vidim samo lazi in jokanje...sicer pa bos tezko ignoriral kripsija..ce to ni uspelo original kolleriku, 2650404 in ostalim tudi tebi ne bo...kripsi in real...2 najvecji nocni mori hejterckov tukaj hahahahaha
ODGOVORI
13 6
Dany75
31. 08. 2025 16.16
+8
premas Levante,pa ceprav si je Levante sam zabil avtogol,in se potem en teden hvalis kako si jih premagal z remontado.... 😂😂😂😂😂
ODGOVORI
13 5
Loptass
31. 08. 2025 16.21
-5
Ja res je, Levante je vzel zogo na sredini in sam sel proti svojem golu in si zabil gol. Negreira jim je nakazal iz svojega s.p.ja, da so to naredili. Nisi dalec od kripsija. Edini ki nadhrkavate na neke zmage proti malim ekipam, ste realovci.
ODGOVORI
7 12
Dany75
31. 08. 2025 17.01
+6
hahahaahaha,Lopatas...smesen si...vidis samo eno...za vse ostalo si pa slep...buthastega se ne mores delat,ker si ze buthast....bodo pa gostovanja in malo boljsi nasprotniki pokazali kako superiorni ste...nic bat....
ODGOVORI
11 5
cripstoned
31. 08. 2025 17.12
+6
Liverpool, city, chelsea, psg, bayern itd. Vse to so male ekipe imas prav...15☆ kar se pa spanije tice in eklasikov pa ste tudi tam zadaj da madrilenhov tice...imas prav proti malim ekipam se veselimo hahahahaha...numero uno hejtercki bili in bomo...odkar ste se rodili do konca vasih zivljenj in se naprej..prvi nikoli ne sledi...v jok sem rekel
ODGOVORI
10 4
cripstoned
31. 08. 2025 14.33
+6
Hejtercke pac boli dejstvo da je njivoa koruptilona zmagala mallorco na 1.tekmi sezone na racun sodnikov in vara medtem ko je real zmagal mallorco+sodnike+ var na posten in zasluzen nacin...zato pa jih danes ni veliko na spregled ker jih pac boli ...in to takoj na zacetku sezone ahaahhahhaha komu lepše kot navijacu najvecjega kluba vseh časov..
ODGOVORI
12 6
štajerski janezek
31. 08. 2025 14.47
-6
Jok jok. Pinoccciooo
ODGOVORI
6 12
cripstoned
31. 08. 2025 14.29
+7
Kar se pa današnje tekme vallecana in sodniske koruptilone pa povejmo ime sodnika ki bo sodil tekmo mateo busquets ferrera...4x je sodil svoji varci 4x je varca zmagala...to je tisti sodnik ki je lani real debelo oskodoval proti atletiku ...danes pricakujem najmanj 4 rumene kartone za kljucne igralce vallecana ce ne kar se enega rdecega zraven...po ovinkih bo dansa tudi matteo busquets dokazal zakaj je kot munuera, bengoextea, jose sanchez tudi on spet na placilni listi varcelone ki ima danes samo denar se za podkupovanje sodnikov in vara...zivela korupcija zivela koruptilona..ne razocarajte danes hahahahah
ODGOVORI
13 6
Nejc Lola
31. 08. 2025 13.52
+7
Tri razveljavljeni goli… Seveda, Real Madrid je vseeno zmagal. Neverjetno, kako ekipa vedno najde način, da pokaže svoj karakter in pritisne do konca. Xabi Alonso očitno gradi fantastično ekipo, ki že v začetku sezone kaže pravo moč in timski duh.
ODGOVORI
13 6
Kolllerik
31. 08. 2025 14.02
-6
No, vašemu prav tako neverjetnemu 2x Hernandezu je skoraj ratalo, pa bi imela Barca zdaj dve ali celo tri pike manj. In seveda po.drugi strani ,, penal,, Mbappeja v prvem kolu. Da, res so neverjetni. Po goljufiji in kraji.
ODGOVORI
7 13
cripstoned
31. 08. 2025 14.09
+7
Neverjetni ste hejtercki po solzah in laganju samega sebe nimate konurence...enako kot nima sodniska varcelona konkurence v sodniskih skandalih, varu, najlazjih zrebih, korupciji in podkupovanjih ...jokaj hejter hahahahaha
ODGOVORI
12 5
manucao
31. 08. 2025 12.26
+8
Meni je velika okrepitev na levem boku Carreras. Hiter, močen in tehnično dobro podkovan. Igra tako v obrambi kot v napadu. Za Mbappeja vsekakor ni potrebno izgubljati besed. Potrebuje samo trenutek in takoj je v gol šansi. Počasi, počasi se ekipa nekako dviga in menim, da bo do tekm s Marseilom v optimalni formi.
ODGOVORI
14 6
cripstoned
31. 08. 2025 12.59
+8
Za prihod carrerasa sem bil najbolj skepticen po samo 3.tekmah la lahko povem da sem vesel da sem se motil...vsekakor junak reala vceraj s tistim posredovanjem ko je resil gol mallorce...
ODGOVORI
14 6
manucao
31. 08. 2025 13.49
+6
Samo še Belingham se vrne in potem se bo Barca še dodatno tresla.
ODGOVORI
12 6
cripstoned
31. 08. 2025 14.05
+9
Z prihodom bellinghama bodo tudi proti bunkerju igrali boljse saj je jude box to box igralec ki je pravtako tudi izjemno fizicno pripravljen...tudi camavinha bo moral veliko se pokazati če ne klop in prodaja naslednjo sezono...meni je najbolj pomembno da ni posoodb in da smo kompletni ker potem nasprotnikom se var in sodniki ne morejo vec pomagati...pa naj gre za laligo ali ligo prvakov...toliko poskodb in odsotnosti kot je imel real madrid samo v zadnjih 2.sezonah in kaj vse jim je uspelo...kapa dol ..zdaj pa po novo ero, nove zmage in nove rekorde..
ODGOVORI
12 3
Kolllerik
31. 08. 2025 20.59
Ufff.. Tresli se bomo samo mi od smeha tvojim neumnostim. Kot vedno.
ODGOVORI
0 0
štajerski janezek
31. 08. 2025 12.00
-6
Vi ste ja prvi navijači, ki bi od možnih 9 točk, radi imeli 18🤣🤣🤣
ODGOVORI
7 13
cripstoned
31. 08. 2025 12.20
+5
Ni spornih 9 tock reala ampak 6 tock koruptilone ki na 1.tekmi proti mallorci ne bi imela zmage v kolikor jim njihov sodnik munuera ne bi odobril 2 neregularna gola, senkal rdeci karton raphinhi in neopraviceno izkljucil igrala mallorce (morlanesa)...3.krogi pa smo ze videli 1 krajo v korist sodniske varcelone in 1 krajo v skodo reala...vse je jasno, vse je ocitno...LALIGA NEGREIRA v vsem svojem sjaju...
ODGOVORI
13 8
štajerski janezek
31. 08. 2025 12.27
-4
Hahaha... daj odloci se ze kaj je sporno.... do takrat pa jok jooook
ODGOVORI
9 13
modelx
31. 08. 2025 12.59
-11
butn, butn, butnskala.
ODGOVORI
4 15
cripstoned
31. 08. 2025 13.02
+5
Tako kot hejtercki ne morete omenjati sojenja tako ne morete in ne smete omenjati solz...11let se ze jocete zaradi reala in koruptilone jok se pa se vedno ne ustavlja...vsaka sezona vedno slabse je z vami hahahahha...nekateri se skrivajo zaradi krute resnice po vsega 3 krogih ahaahahaha
ODGOVORI
11 6
manucao
31. 08. 2025 11.25
+11
Jan Oblak se mi vse bolj nekako smili. V trenutni postavi Atletiko verjetno ni konkurenčen tako v la ligi in še manj v CL.
ODGOVORI
16 5
Kolllerik
31. 08. 2025 11.32
-10
Spet ste goljufali. Daj raje kaj o tem..
ODGOVORI
6 16
manucao
31. 08. 2025 11.53
+9
Kdo je goljufal?
ODGOVORI
14 5
štajerski janezek
31. 08. 2025 11.58
-6
Manucao 1 tekmo rabijo, da se krivulja obrne... ne paničari! Elipa je dobra... po 3 tekmah se nic ni odloceno. Razen ti pa Crispi bi rada mela 18 tock za 3 tekme ocitno... 🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 12
Dany75
31. 08. 2025 12.15
+8
Kolleraba ti si res bolnik
ODGOVORI
13 5
Kolllerik
31. 08. 2025 14.05
-8
Lahko se mi samo zahvali# za brezplačne terapije, ki si jih od mene deležen. Ti in še ene par tu gor....
ODGOVORI
3 11
cripstoned
31. 08. 2025 14.12
+8
Ahahahaha hvala da joces, lazes in dajes navijacem in klubu reala samo se vecjo vrednost...priznam da brez vasih solz na koncu ne bi bilo vse tako sladko kot je ...HVALA
ODGOVORI
11 3
Kolllerik
31. 08. 2025 19.11
-1
A si ti danka? Aja, pa saj maš par profilov...
ODGOVORI
1 2
manucao
31. 08. 2025 11.24
+6
Pogledal sem včeraj penal za United in počasi se bomo morali tudi spraševati kaj se bo še v bližnji prihodnosti še sodilo kot kazenski udarec. Popolnoma je jasno, da je roka Arde bila ob telesu a tudi to verjetno ne bo več pomembno.
ODGOVORI
14 8
manucao
31. 08. 2025 10.46
+2
Pri ofsajdih Mbappeja ni kaj Sistem je takšen,da je potrjen tudi centimetrski ofsajd. Pri razveljavljenem golu Arde pa je malce bolj diskutabilno.
ODGOVORI
15 13
cripstoned
31. 08. 2025 11.00
+4
Kako da ne...jaume roure mediapro prireja var slike in videje v skodo reala...nasprotni ekipi se takoj prizna gol medtem ko se pri realu takoj vkljuci var...obrazlozitev v obliki var slike pa pride sele 5minut kasneje in se to smesno da bolj ne gre...1."ofsajd" mbappeja je neregularen in gol bi moral obveljati enako kot bi moral obveljati gol gullerja...
ODGOVORI
15 11
Kolllerik
31. 08. 2025 11.36
-5
Torej ,, diskutabilne,, goljufije po tvoje....
ODGOVORI
8 13
RUBEŽ
31. 08. 2025 10.46
-3
cripsi, tebi tvoja hlava ozuroma tisto v njej, ne da miru. Res se mi smiliš. Nimaš privat življenja, žene, otrok, družine, da toliki pišeš?
ODGOVORI
11 14
Dany75
31. 08. 2025 11.00
+3
Cripsi je kaplja v morje glede pisanja...saj se noben ne more primerjat z vasim Lujzekom...to raje njega vprasaj ce nima privat zivljenja,da tukaj isce vso pozornost tega sveta...
ODGOVORI
13 10
friki24
31. 08. 2025 10.14
-5
Spet ma nekdo monolog pod objavami..dobr da si lahko saj pluse stiska
ODGOVORI
11 16
cripstoned
31. 08. 2025 10.32
+3
Spet nekdo joce zaradi tega ker nima argumentov na vcerajsnji poskus sodniske kraje reala..realno kaksno vrednost imajo pluski in minusi?? Smesni ste hejtercki...prakticno vsak vas komentar vsebuje laž..
ODGOVORI
14 11
Lucky
31. 08. 2025 10.52
-4
Zaka se pol tolk matraš? Je laž, da je 1 večina, od 19?
ODGOVORI
9 13
cripstoned
31. 08. 2025 11.06
+5
Matrajo se sodniki v korist koruptilone in v skodo reala...in ne ni laž da sta stevilki 15 in 35 vecje od 5 in 28...jokaj hejtercek a boli se ena postena zmaga reala tokrat se proti sodnikom in varu???
ODGOVORI
12 7
cripstoned
31. 08. 2025 10.08
+2
Sergi darder gralec mallorce je po tekmi takole komentiral razveljavljen gol gullerja ..> "Gol Arde Gülerja? Zame to nikoli ni igranje z roko."....hvala in spoštovanje!!! Samo 3.kroge ao potrebovali v laligi da prikazejo tisto kar vecina ze dolgo govori...real igra proti sodnikom...tem istim sodniko ki sodijo v korist sodniske varcelone...
ODGOVORI
14 12
cripstoned
31. 08. 2025 09.48
-1
Kje ste hejtercki?? Ne se skrivat saj boste danes lahko spremljali svojo sodnisko varcelono ki brez sodniske pomoci ne bo zmagala...
ODGOVORI
13 14
RUBEŽ
31. 08. 2025 09.38
-3
Spet večina komentarjev od sksperta LALIGE. HAHAHA.
ODGOVORI
12 15
RUBEŽ
31. 08. 2025 09.38
-5
Eksperta
ODGOVORI
10 15
cripstoned
31. 08. 2025 09.47
+0
Spet jok in slet kripsi ne da mira...
ODGOVORI
13 13
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256