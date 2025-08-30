Atletico tudi po tretji odigrani tekmi še brez zmage, Real še tretjič uspešen

Nogometaši madridskega Atletica so v tretjem krogu španskega prvenstva v gosteh igrali neodločeno z Alavesom 1:1 (1:1). Madridska ekipa je še brez zmage v domači ligi, po uvodnem porazu proti Espanyolu je nato dvakrat remizirala, najprej doma proti Elcheju, danes pa še v gosteh proti Alavesu.

Nogometaši iz španske prestolnice so sijajno odprli obračun v Baskiji. Že v sedmi minuti je Argentinec Giuliano Simeone svoje soigralce povedel v vodstvo, a veselje je bilo kratkotrajno. Šest minut kasneje je robustni norveški napadalec Alexander Sorloth v svojem kazenskem prostoru zakrivil 11-metrovko, ki jo je realiziral Carlos Vicente. Soigralci slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, ki je branil celo tekmo za Atletico, v nadaljevanju niso našli poti do prve zmage v sezoni 2025/26, nanjo bodo morali počakati po kvalifikacijskem ciklusu za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Atletico Madrid bo naslednjo tekmo igral 14. septembra, ko bo gostil Villarreal, ki je na dosedanjih dveh tekmah dosegel dve zmagi z razliko v golih 7:0, v nedeljo pa bo gostoval v Vigu. Danes so na sporedu še tri tekme. Oviedo je doma premagal Real Sociedad z 1:0, edini gol pa je dosegel Leander Dendoncker. Sevilla je z goloma Alfonsa Gonzaleza in Isaaca Romera slavila v Gironi, Real Madrid pa je bil na svojem stadionu Santiago Bernabeu boljši od Mallorce z 2:1. Gosti so povedli v 18. minuti po golu Vedata Muriqija, nato pa Madridčani vzeli zadeve v svoje roke. V 37. in 38. minuti so povedli z 2:1, potem ko sta zadela Arda Guler in Vinicius Junior, do konca tekme pa se izid ni spremenil. Na petkovih uvodnih tekmah 3. kroga je Elche ugnal Levante z 2:0, Valencia pa Getafe s 3:0.

Špansko prvenstvo, 3. krog, izidi sobotnih tekem:

Alaves - Atletico Madrid 1:1 (1:1)

(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico Madrid). Real Oviedo - Real Sociedad 1:0 (1:0) Girona - Sevilla 0:2 (0:1) Real Madrid - Mallorca 2:1 (2:1)