Atletico tudi po tretji odigrani tekmi še brez zmage, Real še tretjič uspešen

Nogometaši iz španske prestolnice so sijajno odprli obračun v Baskiji. Že v sedmi minuti je Argentinec Giuliano Simeone svoje soigralce povedel v vodstvo, a veselje je bilo kratkotrajno. Šest minut kasneje je robustni norveški napadalec Alexander Sorloth v svojem kazenskem prostoru zakrivil 11-metrovko, ki jo je realiziral Carlos Vicente.
Soigralci slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, ki je branil celo tekmo za Atletico, v nadaljevanju niso našli poti do prve zmage v sezoni 2025/26, nanjo bodo morali počakati po kvalifikacijskem ciklusu za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v ZDA, Kanadi in Mehiki.
Atletico Madrid bo naslednjo tekmo igral 14. septembra, ko bo gostil Villarreal, ki je na dosedanjih dveh tekmah dosegel dve zmagi z razliko v golih 7:0, v nedeljo pa bo gostoval v Vigu. Danes so na sporedu še tri tekme. Oviedo je doma premagal Real Sociedad z 1:0, edini gol pa je dosegel Leander Dendoncker. Sevilla je z goloma Alfonsa Gonzaleza in Isaaca Romera slavila v Gironi, Real Madrid pa je bil na svojem stadionu Santiago Bernabeu boljši od Mallorce z 2:1.
Gosti so povedli v 18. minuti po golu Vedata Muriqija, nato pa Madridčani vzeli zadeve v svoje roke. V 37. in 38. minuti so povedli z 2:1, potem ko sta zadela Arda Guler in Vinicius Junior, do konca tekme pa se izid ni spremenil. Na petkovih uvodnih tekmah 3. kroga je Elche ugnal Levante z 2:0, Valencia pa Getafe s 3:0.
Špansko prvenstvo, 3. krog, izidi sobotnih tekem:
Alaves - Atletico Madrid 1:1 (1:1)
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico Madrid).
Real Oviedo - Real Sociedad 1:0 (1:0)
Girona - Sevilla 0:2 (0:1)
Real Madrid - Mallorca 2:1 (2:1)
