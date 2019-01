Beli robčki za Solarija ob porazu na Bernabeuu, Oblak junak ob remiju s Sevillo

Novi šok za beli balet je sledil v 62. minuti, ko si je Lucas Vazquezprislužil še drugi rumeni karton, galaktiki pa so tako nadaljevali z zgolj desetimi možmi v polju. Kljub številčni podhranjenosti so imeli galaktiki krasno priložnost za izenačenje v 66. minuti, ko je z neposredne bližine poskusil Sergio Ramos, a je njegov strel ubranil Geronimo Rulli. Prav ta je dve minuti poprej napravil prekršek nad nadarjenim Brazilcem Viniciusem, a je sodnikova piščalka kljub očitnemu prekršku nad najstnikom ostala nema. Šok za galaktike pred domačimi navijači je sledil v 83. minuti, ko je z glavo Thibauta Courtoisa matiral (osamljeni) Ruben Pardo. Po velikem zaostanku svetovnih klubskih prvakov so na Santiagu Bernabeuu navijači že mahali z belimi robčki, ki signalizirajo zahtevo navijačev po zamenjavi trenerja. Če je strateg Santiago Solari dobro začel na klopi galaktikov po odstavitvi Julena Lopeteguija, pa se mu stolček po remiju z Villarealom in porazu z Real Sociedadom vse bolj trese. Še posebej zato, ker je brez službe trenutno Jose Mourinho, ki ga Florentino Perez (še vedno) zelo ceni. Real je po 18. krogu padel na peto mesto, ki mu ne prinaša uvrstitve v Ligo prvakov, ki jo je sicer osvojil trikrat zapored.

Za remi Atletica poskrbel (tudi) Oblak

Atleti so na gostovanje odpotovali vidno oslabljeni, zaradi poškodb sta že nekaj časa namreč odsotna Filipe Luisin Lucas Hernandez, po dvomesečni odsotnosti pa se je v vrste Madridčanov vrnil Jose Maria Gimenez. Prav po napaki obrambe pa so Atleti v 37. minut prejeli zadetek.