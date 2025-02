Atletico z novo zmago tesno diha za ovratnik Realu

Zelo prepričljivo zmago so dosegli tudi nogometaši Villarreala, ki so doma kar s 5:1 premagali Valladolid. Gosti so držali neodločen izid (0:0) skoraj do konca prvega polčasa, ko je v 42. minuti Ayoze Perez prebil gostujočo obrambo in domače popeljal v vodstvo.

Gostitelji so v nadaljevanju povsem strli Valladolid in dosegli še štiri zadetke. Strelci so bili Pape Gueye v 64. minuti, Santi Comesana v 70., Thierno Barry v 86. in Denis Suarez v 91. minuti. V samem zaključku so gosti le dosegli častni gol, ko je v 95. minuti poraz ublažil Selim Amallah.