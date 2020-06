Jana Oblaka in njegov Atletico v španskem prvenstvu čaka težka naloga. Slovenski vratar priznava, da pred nadaljevanjem prvenstva ni brez skrbi. Boj za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov prihodnjo sezono, bo do konca La Lige primarni cilj Atletov, a v konkurenci za elitna mesta so še štirje tekmeci. A Škofjeločan upa, da bo Atletico konec avgusta zavzel evropski prestol.