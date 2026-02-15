Atletico z Oblakom visoko izgubil proti Rayu Vallecanu

Rayo Vallecano je slavil s kar 3:0. FOTO: Profimedia

Rdeče-beli so sredi tedna visoko premagali Barcelono (4:0) na prvi tekmi polfinala španskega kraljevega pokala, nekaj dni kasneje pa naleteli na razpoloženega tekmeca v domačem prvenstvu. Rayo je v prvem polčasu prevladoval in si prednost priigral v zadnjih petih minutah prvega dela. V 40. minuti je nemočnega Jana Oblaka iz neposredne premagal Francisco Perez, pet minut kasneje pa so si gosti privoščili veliko napako v obrambi, a je sprva Oblak sijajno odbil strel Isaaca Palazona, odbitek pa je v mrežo pospravil Oscar Valentin.

Atletico Madrid je bil tokrat nemočen. FOTO: Profimedia

V drugem delu se je Rayo osredotočil na obrambne naloge, vseeno pa v 76. minuti še tretjič zadel, ko je po hitri izvedbi kota po kasnejši podaji s strani najvišje skočil Nobel Mendy in z glavo premagal vnovič nemočnega Oblaka. Atletico je zaradi slabše razlike v golih (na koncu sezone sicer odločajo medsebojne tekme) zdrsnil na četrto mesto in ima enako število točk kot Villarreal (45). Na vrhu je Real s 60 točkami, Barcelona ima s tekmo manj 58 točk.

V popoldanskem sporedu je bila še tekma Real Oviedo - Athletic Bilbao, boljši pa so bili gostje z 2:1. V petek sta se Elche in Osasuna razšla brez golov, v soboto je Real Madrid s 4:1 ugnal Real Sociedad, Getafe je bil z 2:1 boljši od Villarreala, tekmi med Sevillo in Alavesom (1:1) ter Espanyolom in Celto (2:2) pa sta se končali z delitvijo točk.