Nogomet

Atletico z Oblakom visoko izgubil proti Rayu Vallecanu

Madrid, 15. 02. 2026 18.33 pred 15 urami 2 min branja 8

Avtor:
STA
Atletico Madrid je bil tokrat nemočen.

Atletico Madrid, za katerega igra slovenski nogometni reprezentant Jan Oblak, je v 24. krogu španskega prvenstva visoko izgubil na gostovanju pri Rayu Vallecanu (0:3). Madridčani so s tem zdrsnili na četrto mesto lestvice, Rayo pa se je dvignil iz cone izpada.

Rayo Vallecano je slavil s kar 3:0.
Rayo Vallecano je slavil s kar 3:0.
FOTO: Profimedia

Rdeče-beli so sredi tedna visoko premagali Barcelono (4:0) na prvi tekmi polfinala španskega kraljevega pokala, nekaj dni kasneje pa naleteli na razpoloženega tekmeca v domačem prvenstvu.

Rayo je v prvem polčasu prevladoval in si prednost priigral v zadnjih petih minutah prvega dela. V 40. minuti je nemočnega Jana Oblaka iz neposredne premagal Francisco Perez, pet minut kasneje pa so si gosti privoščili veliko napako v obrambi, a je sprva Oblak sijajno odbil strel Isaaca Palazona, odbitek pa je v mrežo pospravil Oscar Valentin.

Atletico Madrid je bil tokrat nemočen.
Atletico Madrid je bil tokrat nemočen.
FOTO: Profimedia

V drugem delu se je Rayo osredotočil na obrambne naloge, vseeno pa v 76. minuti še tretjič zadel, ko je po hitri izvedbi kota po kasnejši podaji s strani najvišje skočil Nobel Mendy in z glavo premagal vnovič nemočnega Oblaka.

Atletico je zaradi slabše razlike v golih (na koncu sezone sicer odločajo medsebojne tekme) zdrsnil na četrto mesto in ima enako število točk kot Villarreal (45). Na vrhu je Real s 60 točkami, Barcelona ima s tekmo manj 58 točk.

Preberi še Festival enajstmetrovk prinesel visoko zmago Real Madrida

V popoldanskem sporedu je bila še tekma Real Oviedo - Athletic Bilbao, boljši pa so bili gostje z 2:1.

V petek sta se Elche in Osasuna razšla brez golov, v soboto je Real Madrid s 4:1 ugnal Real Sociedad, Getafe je bil z 2:1 boljši od Villarreala, tekmi med Sevillo in Alavesom (1:1) ter Espanyolom in Celto (2:2) pa sta se končali z delitvijo točk.

la liga nogomet atletico madrid jan oblak

Brez zmagovalca v Neaplju

Mariborčani do druge zaporedne zmage, Koper remiziral z Radomljami

KOMENTARJI8

Joško s Krasa
16. 02. 2026 09.44
Bo L3 napisal,dobro za farco,kot prejšnji teden ko je Betis razbil Atlete na Metopolitanu😅
Odgovori
0 0
Kolllerik
16. 02. 2026 09.44
🤣 🤣 🤣 👍
Odgovori
0 0
zapiramvamustaaa
15. 02. 2026 21.46
Važno da so Barco nabunkali da jim še zdaj ni nič jasno.
Odgovori
-5
2 7
Clovek
16. 02. 2026 08.20
Če se prav spomnim, so tudi Real nafilali.
Odgovori
+7
7 0
Jevgenij Suhov
16. 02. 2026 09.44
a ni proti belemu sekretu počila petarda???
Odgovori
0 0
Gašper93
15. 02. 2026 19.52
Doma je Rayo kar neugoden.
Odgovori
+5
5 0
Joško s Krasa
16. 02. 2026 08.36
Niso igrali doma,na Butarkeju so igrali,stadionu Leganiesa
Odgovori
-1
0 1
Joško s Krasa
16. 02. 2026 08.38
Igrali so na Butarkeju,stadionu Leganesa.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
