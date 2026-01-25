Barcelona znova prevzela vodstvo, Atletico z zmago na tretje mesto

V tem krogu sta bila uspešna oba največja madridska kluba. Real je v soboto v derbiju kroga premagali Villarreal z 2:0 in se po skoraj dveh mesecih znova zavihtel na prvo mesto razpredelnice.
Ničlo Villarreala, ki je bil pred tem krogom točkovno izenačen z Atleticom, je izkoristil Oblakov klub. Slovenski vratar na dvoboju z Mallorco ni imel pravega dela, njegovi soigralci v napadu pa so bili dovolj učinkoviti za zanesljivo zmago. Prvi gol je dosegel Alexander Sorloth v prvem polčasu, v drugem je najprej po pritisku Atletica žogo v svojo mrežo spravil David Lopez, madridsko zmago je v končnici potrdil Thiago Almada.
Izidi, La Liga, 21. krog:
Levante - Elche 3:2 (0:1)t
Martinez 50., de la Fuente 68., Matturro 90+6.; Rodriguez 11., Boayar 90+2.
Rayo Vallecano - Osasuna 1:3 (0:1)
Ciss 59.; Budimir 29., Vertrouwd 90+1./ag., Osambela 90+4.
Valencia - Espanyol 3:2 (1:0)
Duro 15., Comert 59., Ramazani 90+4./11m.; Copete 79./ag., Terrats 54.
Sevilla - Athletic Bilbao 2:1 (1:1)
Fernandez 42., Adams 56./11m.; Navarro 40.
Villarreal - Real Madrid 0:2 (0:0)
Mbappe 47., 90+4./11m.
Atletico Madrid - Mallorca 3:0 (1:0)
Sorloth 22., Lopez 75./ag., Almada 87.
(Jan Oblak je branil celo tekmo za Atletico)
Barcelona - Oviedo 3:0 (0:0)
Olmo 52., Raphinha 57., Yamal 73.
Real Sociedad - Celta Vigo -:- (-:-)
Alaves - Betis -:- (-:-)
