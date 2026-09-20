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Nogomet

Atletico z zmago na mestnem derbiju skočil na drugo mesto prvenstvene lestvice

Madrid, 20. 09. 2026 18.32 pred 19 minutami 2 min branja 7

Avtor:
STA K.I.
Atletico Madrid - Real Madrid

Nogometaši madridskega Atletica so se z zmago nad mestnim tekmecem Realom z 2:1 povzpeli na drugo mesto lestvice po 7. krogu španskega prvenstva. Jan Oblak je vrata Atletica branil vso tekmo.

Prvi polčas ni ponudil zadetkov. V 24. in 26. minuti je za Real nevarno sprožil Vinicius Junior, a je žoga obakrat zletela čez Oblakova vrata. Pri domačih je bil v 15. minuti blizu zadetku Jonathan David, a so Realovi branilci v zadnjem trenutku žogo izbili z golove črte. Nekoliko več vznemirjenja je ponudil začetek drugega polčasa, ko je v 47. minuti nevarno streljal Alex Baena, a je Thibaut Courtois z izjemno obrambo preprečil zadetek. Navijači Atletica so imeli tri minute kasneje razlog za veselje.

Nizozemski branilec v dresu Reala Dean Huijsen je v kazenskem prostoru povlekel za dres Guliana Simeoneja, sicer sina trenerja Atletica Diega Simeoneja, glavni sodnik Miguel Ortiz pa je pokazal na belo točko in po ogledu posnetka izključil Huijsena. Zanesljiv izvajalec najstrožje kazni je bil branilec Alejandro Grimaldo in atlete povedel v vodstvo z 1:0.

Vodilni zadetek in igra z igralcem več sta moštvu Jana Oblaka dala dodatnega poleta. V 59. minuti so zadeli še drugič. Podobno kot pri prvem zadetku je tudi tokrat imel pomemben delež Simeone, saj je z izvrstno podajo našel Davida, ki je zadel za 2:0. Atletico bi lahko pozneje še povišal vodstvo, a je zadetek preprečil Antonio Rüdiger. Varovanci Joseja Mourinha so bili blizu zadetku v 77. minuti, ko je po napaki enega izmed branilcev Atletica do žoge prišel Yan Diomande, a je Oblak njegov strel izvrstno ubranil. Za nekaj vznemirjenja je v 90. minuti poskrbel Rüdiger, ki je po predložku Bernarda Silve s prostega strela z glavo matiral Oblaka, a so njegovi soigralci zadržali vodstvo z 2:1.

Izidi: La Liga, nedelja, 20. 9. 2026

Getafe - Malaga 1:0 (0:0)

Atletico Madrid - Real Madrid 2:1 (0:0)

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Atletico Madrid Real Madrid Jan Oblak La Liga Nogomet

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KOMENTARJI7

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Loptass
20. 09. 2026 19.07
Odigranih je šele 7 kol, Barca pa ima gol diferenco od Reala višjo za 15 golov. Sedaj pa si predstavljajte, da bi Barca namesto brezveznega Adeyemija, kupila mega okrepitev Diomandeja. Ali pa bi namesto Rodrija, pripeljala Bernarda. To ne bi bilo za gledat.
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+1
1 0
Jevgenij Suhov
20. 09. 2026 19.06
naj ta muri era traja in traja..😄
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+2
2 0
Loptass
20. 09. 2026 19.01
Hojladri, danes se strinjam s tvojimi izračuni. Real ima v ligi težji razpored od Barce. Že na Elclassicu bo Real moral igrati s 1. uvrščenim, Barca pa šele 3..
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+1
2 1
Loptass
20. 09. 2026 19.09
Pardon, glede na trenutno virtualno lestvico, če Betis osvoji vsaj točko, zna biti, da bi Barca Elclassico igrala šele s 4. klubom.
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0 0
manucao
20. 09. 2026 18.59
Slaba igra Reala a tudi malce smole. Romero bi moral po vseh kriterijih dobiti tudi rdeči karton in bi se potem vse odvijalo popolnoma drugače. Koliko je bil slab sodnik, da kartona ni pokazal niti Korejcu za očiten rumeni na Valverdeju. Popolnoma zunaj forme Vinicijus a žal tudi Mourinho si ne upa, da ga takoj menja.
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-1
1 2
Loptass
20. 09. 2026 19.02
Nič hudega, so pa suhi.
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+2
3 1
friki24
20. 09. 2026 18.53
Sele konec septembra pa se je ze ohladilo na -6
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+3
4 1
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