Atletico z zmago na mestnem derbiju skočil na drugo mesto prvenstvene lestvice

Prvi polčas ni ponudil zadetkov. V 24. in 26. minuti je za Real nevarno sprožil Vinicius Junior, a je žoga obakrat zletela čez Oblakova vrata. Pri domačih je bil v 15. minuti blizu zadetku Jonathan David, a so Realovi branilci v zadnjem trenutku žogo izbili z golove črte. Nekoliko več vznemirjenja je ponudil začetek drugega polčasa, ko je v 47. minuti nevarno streljal Alex Baena, a je Thibaut Courtois z izjemno obrambo preprečil zadetek. Navijači Atletica so imeli tri minute kasneje razlog za veselje.

Nizozemski branilec v dresu Reala Dean Huijsen je v kazenskem prostoru povlekel za dres Guliana Simeoneja, sicer sina trenerja Atletica Diega Simeoneja, glavni sodnik Miguel Ortiz pa je pokazal na belo točko in po ogledu posnetka izključil Huijsena. Zanesljiv izvajalec najstrožje kazni je bil branilec Alejandro Grimaldo in atlete povedel v vodstvo z 1:0.