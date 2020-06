Atletico z zmago nad Valladolidom skočil na 3. mesto

Madridčani postopoma dvigujejo svojo pripravljenost, kar so med drugim dokazali z novo, sicer minimalno zmago nad Valladolidom (1:0), ki je varovancem argentinskega strokovnjaka Diega Simeonejav tej sezoni že znal mešati štrene.



Večji del dvoboja smo spremljali igro med obema kazenskima prostoroma, odločilni trenutek dvoboja pa se je zgodil v 81. minuti, ko je ne ravno posrečeno posredovanje Jose Antonia Cara za lepo podajo kasnejšemu strelcu zadetka Vitolu izkoristil izkušeni napadalec "Atletov" Diego Costa. Do konca srečanja se izid ni spremenil, Atletico pa je s to zmago (začasno) skočil na 3. mesto prvenstvene razpredelnice, kar mu ob želenem zaključku sezone zopet prinaša nastope v skupinskem delu elitne Lige prvakov.



"Igrali smo proti moštvu, ki nam je v predhodnih obračunih znal pokvariti načrte. Tokrat pa so moji varovanci izpolnili vse taktične dogovore pred tekmo in rezultat je tu. Gremo tekmo po tekmo in po zadnjem, 36. krogu bomo videli, kaj nam je to prineslo. Želimo pa, kot vselej, zmagati prav na vsaki tekmi,"se strateg enega od glavnih favoritov za osvojitev naslova evropskega klubskega prvaka v tej sezoni zaveda pomembnosti zmag v kontinuiteti.