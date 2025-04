Atletico z zmago proti Sevilli odlično izkoristil spodrsljaja Reala in Barcelone

Nogometaši madridskega Atletica so v zaključku tekme z 2:1 strli Sevillo in v gosteh prišli do pomembnih treh točk v boju za naslov prvaka španske La lige. Andaluzijci so sicer povedli, vendar so colchonerosi že v prvem polčasu izenačili, v izdihljajih tekme pa je Atletom zmago prinesel Pablo Barrios. Zmaga je za rojiblancose v pravem trenutku, po sobotnih spodrsljajih Reala in Barcelone namreč za mestnim rivalom zaostajajo za tri, za Katalonci pa za sedem točk.