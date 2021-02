Atletico znova na zmagovalnih tirnicah: Correa v 75. minuti zadela za zmago

Atletico Madrid je v 23. krogu španske La lige prišel do izjemno pomembne zmage na gostovanju v Granadi (2:1). Domačini so sicer potrdili sloves žilavega nasprotnika, Atletico pa se je do zmagovitega zadetka dokopal v 75. minuti, ko se je med strelce še četrtič v tej sezoni vpisal argentinski vezist Angel Correa.

icon-expand Angel Correa je odločil obračun v Granadi. FOTO: AP V prvem polčasu sta mreži mirovali: domačini bi lahko povedli v 13. minuti, a je strel Germana Sancheza z glavo zletel za las mimo leve vratnice. Gostje so imeli obe priložnosti v prvem delu preko Luisa Suareza: v 17. minuti je bil za las nenatančen, v 30. pa mu je strel vratar Rui Silva odlično ubranil. Atletico je blizu zadetka znova v 47. minuti, ko je prvi strelec lige Luis Suarez zadel prečko. Povedel pa je v 64. minuti, ko je zadel Marcos Llorente. Že tri minute zatem je Granada izid poravnala prek Yangela Herrere, ki je sprožil edini strel v okvir vrat pri domačih, Madridčani pa so znova prešli v vodstvo v 75. minuti, ko je po Llorentejevi podaji zadelAngel Correa. Atletico je s kar dvema tekmama manj trdno na prvem mestu lestvice, kjer ima osem točk prednosti pred madridskim Realom, ki ga v nedeljo čaka dvoboj z Valencio, in enajst pred Barcelono. La liga, 23. krog:

Granada CF - Atletico Madrid 1:2 (0:0)

Herrera 66.; Llorente 63., Correa 75. icon-link Statistika tekme Granada - At. Madrid (1:2) FOTO: Sofascore.com