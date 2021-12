Oblaka in soigralce pred žrebom LP čaka še derbi z Realom

Madridčani so si rešili "kožo" na zadnji tekmi skupinskega dela Lige prvakov, ko so si z zmago v Portu zagotovili nadaljevanje v ligi. Atletico je izgubil tri zaporedne tekme in je moral zmagati v gosteh v boju za drugo mesto, saj je bil Liverpool nedotakljiv na prvem mestu v skupini B. Jan Oblak in soigralci so imeli težko nalogo, saj je tudi Porto upal na ugoden razpletu. Zato ni nič čudnega, da je bila tekma izjemno napeta in tudi polna nervoze (trije rdeči kartoni).

Atletico je slavil s 3:1 in si zagotovil drugo mesto v skupini z dvema točkama prednosti pred Portom, ki je bil na koncu tretji. Tudi trener Madridčanov Diego Simeone je bil v izjavi ponosen na svoje igralce in doseženi izid: "V klubu sem že deset let in moštvo me vedno preseneti na nov način. Težave, ki smo jih imeli s poškodbami, nas niso ustavile, celotna ekipa je dala svoj delež, srce so pustili na igrišču. Imamo vratarja (Oblaka, op. p.), ki je branil, ko nam je bilo najtežje. Če bi oni v drugem polčasu zadeli iz lepe priložnosti, bi zmagali. To tekmo si bom za vse življenje zapomnil kot eno od tistih klasik Lige prvakov – kot zelo težko tekmo proti velikemu tekmecu."