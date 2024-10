Betis kot prvi v sezoni premagal Oblakov Atletico

Na prvih dveh današnjih tekmah je Leganes s 3:0 premagal Celto iz Viga, Getafe in Valencia pa sta se v derbiju dna razšla z 1:1. Ob 21. uri bo še dvoboj Reala Sociedada in Osasune.

V drugem delu ni prišlo do spremembe izida, čeprav je imel Atletico večjo posest. Vseeno je bil nekoliko bolj nevaren Betis in zasluženo slavil.

Betis je povedel v četrti minuti, ko je nesrečno žogo v lastno mrežo poslal Jose Gimenez . Zeleno-beli iz Seville so imeli tudi v nadaljevanju lepše priložnosti, iz oči v oči z Janom Oblakom je v 15. minuti zgrešil Abde Ezzalzouli , podajalec pri avtogolu Gimeneza, isti igralec pa je v 27. minuti zadel še prečko.

Že v soboto je v vrhuncu 11. kroga na el clasicu Barcelona s 4:0 odpravila Real iz Madrida in še povišala prednost na vrhu lestvice.7

Madridčani zdaj za Katalonci zaostajajo šest točk (30:24), na tretjem mestu pa bo po 11. krogu Villarreal, ki ima 21 točk. Atletico je po porazu v Sevilli ostal pri 20 točkah, Betis pa je napredoval na peto mesto in ima 18 točk.

Na el clasicu je sicer prišlo do nekaj incidentov. Navijači naj bi po objavah na družbenih omrežjih z rasističnimi opazkami zmerjali Lamina Yamala, Ansuja Fatija in Raphinho, kar so obsodili v obeh taborih.

Na družbenem omrežju je podporo tekmecem iz Barcelone izrazil tudi Vinicius Junior, zvezdnik Reala, ki je bil tudi v preteklosti velikokrat tarča rasističnih izpadov navijačev.

Dogodek so obsodili tudi v vodstvu madridskega velikana, španska nogometna liga, po pisanju francoske tiskovne agencije AFP pa se bo v ponedeljek sešla tudi komisija v boju proti nasilju, rasizmu, ksenofobiji in nestrpnosti znotraj Španskega športnega sveta (CSD).