Atletico z novo zmago spet tretji, Oblak tretjič zapored nepremagan

Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je pred dnevi najprej stotič, šlo je za tekmo proti Osasuni (5:0), ostal nepremagan. Nato je njegov Atletico Madrid še z 1:0 premagal Valladolid, se utrdil na tretjem mestu tabele, Škofjeločan pa še stoprvič ohranil mrežo nedotaknjeno. Hkrati je postal vratar, ki je potreboval najmanj tekem, da je prišel do številke sto v številu tekem, na katerih ni prejel zadetka. Doslej je za svoj klub v ligi odigral 182 tekem. Dosedanji rekorder je bil Miguel Reina, ki je za dosego magične meje potreboval 227 tekem. Oblak je obenem postal tudi prvi tujec, ki na stotih tekmah španske lige ni prejel gola. Na lestvici vratarjev, ki sta v vratih enega kluba ostala največkrat nepremagana, sta Iker Casillass 177 in Victor Valdes s 173 tekmami. S tekmo med Villarrealom in Sevillo se je sicer začel 31. krog španskega nogometnega prvenstva. Ekipi sta se razšli brez zmagovalca (2:2), kar pomeni, da je Sevilla vsaj za en dan skočila na tretje mesto s točko prednosti pred Atleticom iz Madrida. Jan Oblak in druščina so imeli tako priložnost, da na gostovanju v Valencii proti Levanteju z morebitnim uspehom spet zavzamejo tretje mesto na razpredelnici. Na vselej zahtevnem gostovanju je slovenski reprezentančni čuvaj mreže lovil novo ničlo. Gostje iz španske prestolnice so hitro tlakovali pot k novi zmagi. V petnajsti minuti so izpeljali učinkovito akcijo, ki jo je začel kapetan koke, našel priodirajočega Marcosa Llorenteja, ta pa je zaposlil Diega Costo, ki je z malce sreče premagal domačega čuvaja mrežeAitorja Fernandez Abarisketo. Gol so sicer nato pripisali domačemu branilcu Brunu Gonzalezu. V nadaljevanju so bili precej aktivni in tudi nevarni gostitelji,a je bila obramba Atletov na čelu s Slovencem oblakom vnovič zelo zbrana in tudi neprebojna. Gostje so sicer v tem delu igre dosegli še en gol, ki pa so ga delivci nogometne pravice razveljavili. V zaključku tekme so domači nogometaši, tudi ob nekaterih napadalnih menjavah, uprizorili pravo ofenzivo na gostujoča vrata, a so varovanci trenerja Diega Simeonejavzdržali, še drugič zapored zmagali z izidom 1:0, ob tem pa tretjič tekmo končali brez prejetega gola. Jasno, ob vnovič zelo zbranem in zanesljivem Oblaku.

Izidi, španska liga, 31. krog:

Levante - Atletico Madrid 0:1 (0:1)

Bruno 16./ag

