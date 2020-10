Atletico spet jalov v napadu, Villarreal zasluženo odnesel točko iz prestolnice

Ob tem je bil od prve minute na vratih rumene podmornice maksimalno zbran vratar Sergio Asenjo in Madridčani so postajali vse bolj nervozni. Resda so imeli ves čas izrazito terensko pobudo, a v zaključni fazi niso bili dovolj konkretni. Bolj ko se je tekma približevala koncu prvega polčasa, bolj nevarni so postajali tudi gostje iz Villarreala. Kljub nekaterim polpriložnostim na obeh straneh se mreži v prvem polčasu (še) nista tresli. V nadaljevanju podobna slika pred praznimi tribunami madridskega stadiona. Rdeče-beli so se še naprej trudili priti do uvodnega zadetka, ki bi jih dokončno sprostil, rumena podmornica iz Villarreala pa nikakor ni mislila odnehati pri nadvse disciplinirani in odgovorni igri v obrambi, tako da so imeli domači nogometaši še naprej veliko težav prebiti gostujoči "zid". Atleti vse do konca niso uspeli streti Villarrealla in končalo se je brez golov in zmagovalca. V nadaljevanju je imel eno redkih priložnosti Diego Costa, ki je zamenjalLuisa Suareza, a tudi on je z glavo kar precej zgrešil cilj. Madridčani bodo morali zelo hitro popraviti učinkovitost v napadu, saj jih že kmalu čakajo evropski spopadi v Ligi prvakov. Žreb je Atleticu v skupinskem delu prinesel Salzburg, Lokomotiv Moskvo in münchenski Bayern. Prav slednji bodo prvi izziv rdeče-belih med klubsko nogometno elito.

Izid, španska liga, 5. krog:

Atletico Madrid - Villarreal 0:0