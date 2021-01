Oblak prvič v DP dvakrat premagan, Atletico pa že na +10 točk

V 21. krogu španskega nogometnega prvenstva je Atletico Madrid gostoval pri Cadizu in vpisal vse tri točke. Jan Oblak je za atlete branil celo tekmo in je prvič v sezono moral dvakrat po žogo v mrežo, Madridčani so zmagali s 4:2.

Vodilno moštvo španske lige Atletico Madrid si je z zmago proti Cadizu priigralo veliko točkovno prednost pred najbližjim zasledovalcem Realom iz Madrida. Galaktiki so v soboto izgubili proti Levanteju (1:2), Atletico pa vodi že za deset točk. Zasedba Diega Simeoneja je zabeležila šestnajsto zmago in prejela jubilejni deseti zadetek na devetnajstih tekmah. Jan Oblak je šele drugič v sezoni v vseh tekmovanjih dobil dva gola, s 3:2 so Madridčani zmagali tudi v Ligi prvakov konec oktobra proti Salzburgu. Atletico Madrid je s 40 doseženimi zadetki najučinkovitejše moštvo prvenstva, z vsega desetimi prejetimi pa tudi najboljše v obrambi. Dva zadetka je dosegel urugvajski napadalec Luis Suarez. Prvega za vodstvo z 1:0 s prostega strela iz 26 metrov, drugega pa na začetku drugega dela z bele točke za 3:1. Vmes je v polno za goste zadel Saul Niguez, končni rezultat pa je v 88. minuti postavil Koke. Luis Suarez se je s štirinajstimi zadetki utrdil na vrhu lestvice najboljših strelcev, kjer ima zdaj dva zadetka prednosti pred napadalcem Seville Youssefom En-Nesyrijem in tri pred argentinskim zvezdnikom Lionelom Messijem. Jana Oblaka je dvakrat ukanil Alvaro Negredo, v 34. minuti z natančnim strelom s strani, v 70. minuti pa s kančkom sreče, saj je bil Ločan za las prekratek. Za Atleticom je precejšnja gneča. Real Madrid ima 40 točk, tretja je Sevilla z 39 točkami, četrta s 37 točkami pa Barcelona, ki bo danes gostila Atletic Bilbao. icon-link Statistika Jana Oblaka na tekmi Cadiz - Atletico Madrid FOTO: Sofascore.com icon-expand Pari:

Getafe : Alaves 0:0 (0:0)

Cadiz – Atletico Madrid 2:4(1:2)

Granada – Celta

Barcelona – Athletic Bilbao