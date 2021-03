Oblak rešitelj z ubranjeno enajstmetrovko, Suarez pa je zagotovil tri točke

Varovanci trenerja Diega Simeoneja so gostili predzadnjo ekipo lige Alaves. Domači trener ni preveč eksperimentiral, na igrišče je poslal enajsterico na čelu s slovenskim vratarjem: Jan Oblak, Mario Hermoso, Jose Gimenez, Stefan Savić, Koke, Yannick Carrasco, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Kieran Trippier, Luis Suarez, Angel Correa. Atletico verjetno še malce celi "rane" po izpadu v Ligi prvakov, ko jih je izločil londonski Chelsea, a sedaj je jasno le eno: vse sile so usmerili v boj za naslov španskega prvaka.

Atletico je vodilno moštvo lige, v prvem polčasu v Madridu golov ni bilo, čeprav so bili domači boljši tekmec. V drugem polčasu je gol dosegel Luis Suarez, ki je v tej sezoni v fantastični formi. Urugvajec je gol dosegel v 54. minuti po podaji Kierana Trippierja, to je bil njegov 19. gol v sezoni. Napeto je bilo v samem zaključku tekme, saj je glavni sodnik (s pomočjo tehnologije VAR) zapiskal enajstmetrovko za Alaves po prekršku Stefana Savića. Najstrožjo kazen je izvedel Jose Luis Mato Sanmartin ali krajše Joselu, vendar je bil Jan Oblak izvrsten in je njegov strel v 86. minuti ubranil in rešil zmago Atletica. Gol Suareza je bil edini na tekmi, a je zadoščal za nove pomembne tri točke, sedaj jih imajo "atleti" 66.

Barcelono čaka zahtevno gostovanje v San Sebastianu pri Real Sociedadu.

Že v soboto je Real Madrid zabeležil osemnajsto zmago v sezoni in Vigu premagal Celto s 3:1. Kar se tiče lestvice, Atletico ostaja v vodstvu na prvem mestu, drugi je Real Madrid (60), tretja Barcelona jih je zbrala 59 (ima odigrano tekmo manj).