Oblak reševal Atletico, ki se iz Seville vrača s točko

Madridski Atletico je gostoval v Sevilli in se iz dvoboja z Betisom vrača domov le s točko. Madridčani imajo tudi kadrovske težave, a je tokrat Jan Oblak, ki je branil celotno tekmo, glavni razlog, da so remizirali (1:1). Na lestvici La Lige ima Atletico točko prednosti pred Realom in dve pred Barcelono.

Madridski Atletico je bi z zmago znova malce pobegnil prvemu zasledovalcu, mestnemu tekmecu Realu. Z remijem v Sevilli pa je razlika majhna, Atletico je zbral 67 točk, Real jih ima 66, tretja Barcelona pa 65. Real Madrid je sicer v soboto na slovitem El Clasicu premagal Barcelono z 2:1. Trener Diego Simeone je tokrat ostal kar brez nekaj pomembnih igralcev, manjkali so Luis Suarez, Marcos Llorente Geoffrey Kondogbia in Moussa Dembele. Na igrišče je Simeone poslal naslednjo enajsterico: Jan Oblak, Mario Hermoso, Jose Gimenez, Stefan Savić, Kieran Trippier, Koke, Saul Niguez, Hector Herrera, Yannick Carrasco, Joao Felix, Angel Correa. icon-link Statistika Jana Oblaka FOTO: Sofascore.com Atleti so pot do zmage "zakoličili" že v uvodnih minutah, v 5. minuti je gol dosegel Yanick Carrasco. Atletico je imel izjemno priložnost za povišanje izida na 2:0, a je strel Saula Niguezaubranil Claudio Bravo. Nato pa je sledilo izenačenje Claudia Tella v 20. minuti, kar je bil tudi izid prvega polčasa. Ob koncu prvega, oziroma na začetku drugega polčasa je zaradi poškodbe gležnja Simeone ostal še brez Joaa Felixa, v igro je vstopil Torreira. V 58. minuti se je s sijajno obrambo izkazal Jan Oblak, sicer bi Emersonpovedel domače v vodstvo, slovenski vratar se je izkazal tudi v 77. minuti ob strelu Laineza. V zaključku so Atleti znova pritisnili in imeli nekaj lepih priložnosti, toda Bravo je bil zanesljiv, tako kot tudi obramba Betisa, tako da se je tekma končala brez zmagovalca. icon-link Statistika tekme Betis - Atletico Madrid FOTO: Sofascore.com Izidi nedeljskih tekem:

Betis - Atletico Madrid 1:1(1:1)

Tello 20.; Carrasco 5. Villarreal - Osasuna 1:2 (0:0)

Garica 70. (ag); Moncayola 64., Budimir 74.



Valencia - Real Sociedad 2:2(0:2)

Wass 60. (11m), Gabriel Paulista 73.; Guevara 33., Isak 45.;

RK.:Gomez 80. (Valencia) Valladolid - Granada 1:2 (1:0)

Orellana 41. (11m); Molina 78., Qini 86.