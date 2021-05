Suarez zabil čarobni gol, Oblak najboljši vratar

Na začetku sezone 2020/21 se je morebiti zdelo, da Atletico ne ve povsem, kaj si želi. Klavrn začetek sezone je naposled le prinesel boljše čase. Nakup Urugvajca Luisa Suareza se je sčasoma izkazal kot odlična poteza. Svojo veličino je izkazal ravno na sobotni tekmi, ko je z zmagoslavnim zadetkom popeljal Atlete v vodstvo in – kot se je izkazalo kasneje – do novega naslova državnih prvakov. Po tekmi so Suareza premagala čustva, ki jih ni želel zadrževati. "Težko je živeti z zavedanjem, da nate gledajo zviška, Atletico mi je v teh težkih časih odprl vrata. Veliko ljudi je trpelo z mano. Moja družina, moja žena, moji otroci–za vse nas je bilo to eno izmed najtežjih obdobij, odkar igram nogomet," je povedal. Skupaj z njim sta se veselila in mu čestitala tudi soigralca iz časov, ko je igral pri Barceloni, Neymarin Lionel Messi.