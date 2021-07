El Cholo podaljšal pogodbo z Atleticom

Diego Simeone je že kar deset let na čelu kluba, v tem času pa so Atleti osvojili dva naslova državnega prvaka v sezonah 2013/14 in v minuli sezoni. Pod Simeonejevim vodstvom je madridski velikan dvakrat osvojil evropsko ligo (2011/12, 2017/18) in dvakrat zaigral v finalu elitne Lige prvakov (2013/14, 2015/16). Obenem v zadnjih devetih sezonah v domačem ligaškem tekmovanju nikoli niso bili slabši kot tretji.

V minuli sezoni je El Cholo Atleticu pomagal do 11. naslova v zgodovini španskega prvenstva. Skupaj je s klubom, za katerega igra tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, osvojil osem lovorik, doslej je slavil na 316 uradnih tekmah, s čimer drži rekord. Tekmo rdeče-belih je doslej vodil 527-krat.

Argentinski strateg je s klubom sicer že kot igralec osvojil dvojno domačo krono v sezoni 1995/96.