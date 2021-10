Barca pokleknila tudi na Wandi

Medtem ko so branilci naslova s peto zmago popravili spodrsljaj iz prejšnjega kroga in ohranili priključek do vodilnega Real Madrida, ki ga tekma 8. kroga čaka pri Espanyolu, so Katalonci doživeli novo razočaranje.

Ob zgolj treh zmagah in treh neodločenih izidih imajo zdaj tudi en poraz in že pet točk zaostanka za vodilna ekipama. Hkrati je Barcelona je Ligi prvakov uvodni tekmi izgubila z 0:3. Aletico Madrid bo po reprezentančnem odmoru gostoval v Granadi, naslednja evropska tekma pa ga čaka 19. oktobra doma proti Liverpoolu. Zmago Atletov proti razglašeni Barci, ki je utrpela prvi prvenstveni poraz, je že v prvem polčasu zrežirala naveza Luis Suarez - Thomas Lemar. Najprej je po hitri akciji gostiteljev za asistenco poskrbel Suarez, Lemar pa je sredi prvega polčasa učinkovito zabil za 1:0. Atleti so bili tudi po zadetku boljši na travniku in še pred koncem prvega dela je po podaji Lemarja v polno meril vroči Suarez in "colchoneros" so vpisali pomembno zmago, saj se v nadaljevanju rezultat ni spremenil (2:0). 34-letni Urugvajec je med letoma 2014 in 2020 zelo uspešno igral prav za Katalonce, a je Camp Nou zapustil brez "primernega slovesa", zato je bil na zelenici vseh 90 minut še kako motiviran. Škofjeločan Jan Oblak je mrežo znova ohranil nedotaknjeno, izkazal pa se je predvsem z odlično obrambo po poskusu Brazilca Philippeja Coutinha v drugem polčasu.

V uvodnih štirih tekmah 8. kroga so bili doseženi le trije zadetki. V petek je Athletic Bilbao premagal Alaves z 1:0, z enakim rezultatom sta bila danes Osasuna boljša od Rayo Vallecana in Mallorca ob Levanteja, obračun med Cadizom in Valencio pa se je končal brez golov.