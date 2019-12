Atleticovo iskanje se nadaljuje: Alcacer namesto Cavanija?

Madridski športni dnevnik AS, ki se je nedavno razpisal o možnosti prihoda napadalca Paris Saint-Germaina in urugvajske reprezentance Edinsona Cavanija, na svoji spletni strani poroča, da Atletico Madrid novega napadalca v zimskem prestopnem roku ne bo pripeljal "za katero koli ceno". Četudi bi madridski rdeče-beli želeli plačati odškodnino za katerega od zvezdnikov evropskega nogometa, tega ne morejo storiti zaradi vodstva španskega ligaškega tekmovanja in njihovih finančnih omejitev, ki jih Atletico ne sme preseči.

Po zadnjih izračunih si Cavanija, ki se mu poleti izteče pogodba s PSG, Atletico januarja ne bo mogel privoščiti, če seveda ne bi prodal vsaj dveh vidnih članov trenutnega kadra. Pozornost se po poročanju dnevnika AS zdaj obrača proti Dortmundu, kjer je v vrstah tamkajšnje Borussie k Atleticu pripravljen prestopiti nekdanji član Valencie in Barcelone Francisco "Paco" Alcacer.

Prihod Haalanda verjetno kaplja čez rob

"Nogometaš ni zadovoljen s svojo situacijo in že lep čas razmišlja o odhodu, ker je izgubil pomembnost v ekipi in ne čuti, da ga (trener Lucien, op. a.) Favre ceni,"poroča AS, ki dodaja, da je Alcacerjevo prihodnost na stadionu Signal Iduna Park še dodatno otežil nedavni odmevni prihod norveškega čudežnega dečka Erlinga Haalanda.

"Prihod Norvežana bo Dortmundu olajšala iskanje posoje za španskega reprezentanta. Poznavajoč situacijo in glede na to, da mu bi povratek v Španijo godil, so pri Atleticu že vzpostavili stik z Alcacerjem, da bi preverili teren," trdiAS.

Stari znanci iz različnih reprezentančnih selekcij

26-letni napadalec je po poročanju madridskega dnevnika v Nemčiji dokazal, da se dobro znajde tako v prvi postavi kot v vlogi rezervista, tako da bi lahko igral skupaj s trenutno daleč najboljšim Atleticovim strelcem Morato ali služil kot osvežitev. Etapo v Dortmundu je začel izjemno in zaenkrat na 44 tekmah zabil kar 24 golov, polovico takrat, ko je tekmo začel, polovico pa ob prihodu v igro s klopi.

"Njemu v prid govori dejstvo, da do potankosti pozna LaLigo in ima v rdeče-beli slačilnici tudi prijatelje iz reprezentance, saj je Alcacer igral v vseh kategorijah 'La Roje' in igral skupaj s Kokejem, (Mariem) Hermosom, Vitolom, Morato, Saulom (Niguezom) ... Kot se je pred enim letom zgodilo ravno z Morato, bi mu to olajšalo pot do tega, da bi takoj začel kazati dobre predstave,"pišejo v Madridu.

Kandidati še Bakambu, Piatek, Cutrone in Mertens

ASje že v ponedeljek postregel s seznamom petih nogometašev, ki jih v primeru neuspešnega lova za Cavanijem lahko pričakujemo v dresu Atletica že v prihajajočem prestopnem roku. Tu je še en stari znanec španskih zelenic, 28-letni francoski reprezentant DR Kongo Cedric Bakambu, ki se je po zelo dobrih predstavah pri Villarrealu lani podal v Peking k tamkajšnjemu Guoanu in po 47 golih na 105 tekmah za "rumeno podmornico" tudi na Daljnem vzhodu ostal vroč (39 golov na 54 tekmah). Atletico ga je želel že leta 2016, a je njegova izjemna strelska forma pri Villarrealu takrat precej zasolila njegovo ceno, ki je klub slovenskega reprezentanta Jana Oblakani želel plačati.

Poleg Alcacerja naj bi Atletico razmišljal tudi o treh napadalcih s pedigrejem iz italijanske Serie A: 24-letnemu Poljaku Krzysztofu Piateku (AC Milan), 32-letnemu Belgijcu Driesu Mertensu(Napoli) in 21-letnemu Patricku Cutroneju, produktu Milanove mladinske šole, ki zdaj nosi dres Wolverhampton Wanderersov v otoški Premier League.

