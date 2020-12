Atletinja, hokejist in nogometaši pobrali nagrade v Nemčiji

Malaika Mihambo, lani je osvojila naslov svetovne prvakinje v skoku v daljino, je kljub odpovedi največjih atletskih tekmovanj blestela tudi v letošnjem letu, zaznamovanem s pandemijo covida-19. Športnica leta je bila že lani.

Leon Draisaitl je bil prvi po točkah (goli in podaje) po rednem delu sezone v hokejski ligi NHL in najkoristnejši igralec (MVP) rednega dela minule sezone. Član ekipe NHL Edmonton Oilers je prvi nemški hokejist, ki je postal športnik leta v domovini.

Münchenski Bayern je z nazivom ekipe leta okronal sanjsko sezono, v kateri je osvojil trojno krono: Uefino Ligo prvakov (v finalu je premagal PSG) ter nemško prvenstvo in pokal. Nagrado je prevzel prvi mož bavarskega velikana in nekdanji nogometni as Karl-Heinz Rummenigge. Glasovalo je 960 športnih novinark in novinarjev.