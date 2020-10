Atomski začetek Suareza: v zadetek vpleten na vsakih 54 minut

Diego Simeone je pred novo sezono krvavo potreboval preverjenega strelca. Dobil ga je, in to celo brez odškodnine, v nekdanjem napadalcu Barcelone Luisu Suarezu , ki zaenkrat upravičuje zaupanje Atletov. Na štirih tekmah je sodeloval pri prav toliko zadetkih, pa čeprav na nobeni ni odigral več kot 70 minut, proti Granadi pa je na prvem obračunu prvenstva celo vstopil s klopi.

Forlan in Griezmann niti blizu

Bistveno slabše pa sta karieri v nekdanjem domovanju Atletica, na stadionu Vicente Calderon, začela Diego Forlan in Antoine Griezmann. Slednji, ki je lani prestopil k Barceloni in je klub zapustil kot njegov peti najboljši strelec vseh časov, na svojih prvih štirih tekmah ni sodeloval pri niti enem zadetku. Podobno skromen je bil Forlanov začetek. Ta se je Atleticu pridružil, potem ko je z Villarrealom osvojil celo zlato kopačko v španskem prvenstvu, na prvih štirih tekmah pa je zmogel zgolj en gol.

As še dodaja, da Suarez blesti tudi v učinkovitosti, sploh glede na to, koliko strelov si "vzame". Doslej je namreč proti vratom nasprotnikov sprožil le devetkrat, od tega petkrat v okvir. To pomeni, da je do tega trenutka v zadetek pretvoril 60 odstotkov svojih poizkusov v okvir, kar je za Simeoneja še kako pomembno, saj si njegovo moštvo v primerjavi z ostalimi velikani na Iberskem polotoku po navadi pripravlja manj priložnosti.