Aubameyang ob Arsenalov kapetanski trak

Pierre-Emerick Aubameyang je po kršitvi Arsenalovih klubskih disciplinskih pravil izgubil kapetanski trak.

Po poročanju časnika The Athletic naj bi gabonski napadalec trenerja Arsenala, Mikela Arteto, po porazu proti Evertonu prejšnji teden zaprosil za dovoljenje, da odpotuje v Francijo, kjer je živela njegova bolna mati. Njegovi prošnji so vodilni v klubu ugodili, saj je Pierre Emerick-Aubameyang svojo mater želel pripeljati nazaj v London. Edini pogoj, ki so mu ga postavili, je bil, da se iz Francije vrne v sredo zvečer, saj so ga v četrtek čakali dopoldanski treningi z moštvom. The Athletic poroča, da se je Gabonec v London vrnil šele v četrtek zjutraj. Čeprav je na trening prišel pravočasno, je njegova pozna vrnitev očitno razjezila trenerja. Težava naj bi bilo testiranje za novi koronavirus, saj je Gabonec mislil, da bo zadoščal test, ki ga je opravil pred odhodom iz Francije. Nova pravila v Angliji pa velevajo, da se mora nogometaš testirati in pred tem izolirati tudi ob vrnitvi v državo.

icon-expand Pierre Emerick-Aubameyang je na zadnjih 43 tekmah v Premier ligi zadel zgolj 14 golov. FOTO: AP

Ni smel sodelovati na treningih V času, ko se pravila v zvezi z epidemijo pogosto spreminjajo, bi to vsekakor lahko bil zgolj nesporazum, vendar Arteta od prihoda v klub zahteva brezpogojno spoštovanje klubskih pravil. Aubameyangu so posledično prepovedali sodelovanje na treningih pred sobotno zmago proti Southamptonu (3:0) v Premier ligi. Zdaj so na spletni strani kluba sporočili, da je Aubameyang ostal tudi brez kapetanskega naziva. "Po njegovem zadnjem disciplinskem prekršku Pierre-Emerick Aubameyang ne bo več kapetan našega kluba. Poleg tega ne bo zaigral na sredini tekmi proti West Ham Unitedu," so zapisali vodilni v londonskem klubu. Dodali so, da "od vseh svojih igralcev, še posebej pa od kapetana pričakujemo, da bodo delali po pravilih in standardih, ki smo jih postavili in s katerimi so se tudi sami strinjali". Trener Arteta je rekel, da je igralcu sam sporočil odločitev kluba, ki jo je "moral sprejeti". Gabončevega naslednika ni želel razkriti.

Ni prvič Aubameyang sicer ni bil prvič javno kaznovan zaradi svoje nediscipline. Marca letos ni igral na mestnem derbiju proti Tottenhamu, ker je zamudil na zbor igralcev pred srečanjem. Tudi takrat je Arteta javno priznal, da je bil njegov kapetan kaznovan zaradi nespoštovanja pravil. Gabonec letos vsekakor ne uživa. Poleg materine bolezni se je spomladi soočal z malarijo, zaradi katere je nekaj časa preživel v bolnišnici in zgubil štiri kilograme. A njegovo zamujanje na klubske obveznosti naj bi bila pogosta težava. Arteta je januarja letos napadalcu sicer odobril odhod v Francijo zaradi obiska bolne matere. Zaradi tega takrat tudi ni zaigral na treh srečanjih. "Bilo je zelo težko. Želi si biti tu in trenirati. Želi igrati na tekmah. Ko pa vidiš, da član tvoje družine trpi in se sooča s težkimi trenutki, te to čustveno izmuči in moraš biti blizu njega," je stanje svojega igralca januarja letos opisal trener Arsenala.

Sledi Granitu Xhaki in mnogim drugim Aubameyangu je kapetanski trak "padel v naročje" novembra leta 2019. Takrat je bil trener Arsenala Unai Emery, ki je dotedanjega kapetana Granita Xhako z odvzemom kapetanskega traku kaznoval zaradi javnega spora z navijači med tekmo proti Crystal Palaceu. To pomeni, da Švicarski reprezentant verjetno ne bo med kandidati za novega vodjo igralcev. V devetdesetih letih in na začetku tisočletja so kapetanski trak londonskega moštva nosili igralci, ki tudi danes veljajo za legende kluba. Tonyju Adamsu je sledil Patrick Vieira, z njegovim odhodom v Juventus leta 2005 pa se je začel skrb vzbujajoč trend. Legendarni Francoz je kapetanski trak sicer predal najboljšemu igralcu v zgodovini kluba, Thierryju Henryju, a že dve leti pozneje je klub zapustil tudi on, saj je leta 2007 odšel v Barcelono.

Sledil je še en Francoz, William Gallas, ki je trak zadržal malo več kot leto dni, ko mu je naziv kapetana odvzel legendarni trener Arsene Wenger. Najbolj znan je bil po tem, da je po remiju Arsenala proti Birminghamu leta 2008 obsedel na igrišču – zaradi jeze in razočaranja ni želel zapustiti zelenice, dokler ga ni do tega pripravil prav Wenger. Klub je zapustil leta 2010. Sledil je drugi najmlajši kapetan v zgodovini Arsenala, Cesc Fabregas, ki je Francoza nasledil leta 2008, a že tri leta pozneje je popularni vezist znova oblekel dres nekdanjega kluba Barcelone.

icon-expand Cesc Fabregas je po odhodu iz Arsenala zaigral še za Barcelono, Chelsea in Monaco. FOTO: Reuters

Nov kapetan je postal Nizozemec Robin Van Persie, ki je klub zapustil med naslednjim poletnim prestopnim rokom po odlični sezoni, v kateri je zadel 30 ligaških golov. Njegovo mesto je prevzel belgijski branilec Thomas Vermaelen, ki se je moral hitro soočiti s številnimi poškodbami. Leta 2014 je postal še tretji Arsenalov kapetan, ki je prestopil v Barcelono. Dva sta še danes v klubu Sledilo je nekoliko uspešnejše kapetansko obdobje, saj je sedanji trener Arsenala Mikel Arteta leta 2014 postal kapetan in ta naziv obdržal do leta 2016, ko se je upokojil kot igralec. V tem času je s klubom osvojil dva pokala FA. Prišel je čas za trenutnega vodjo mladinskega pogona v Arsenalu, Pera Mertesackerja, ki je kapetanski trak zadržal do konca svoje igralske kariere leta 2018. Takrat je bil naslednji kapetan Laurent Koscielny član kluba že osem let. Odlični branilec je bil vsa ta leta velik ljubljenec Arsenalovih najzvestejših navijačev. To se je kmalu spremenilo, saj je svoj sloves v rdečem delu severnega Londona zastavil z zelo neprijetnim odhodom leto pozneje, ko se ni želel udeležiti pripravljalnih tekem svojega moštva pred novo sezono.

icon-expand Mikel Arteta je po prihodu v Arsenal leta 2019 igralcem postavil zelo stroga pravila obnašanja, od katerih ne odstopa. FOTO: AP