Aubameyang pri Arsenalu do 2023

Gabonec Pierre-Emerick Aubameyang je podaljšal pogodbo z angleškim Arsenalom do leta 2023. Kapetan nogometnega kluba v premier league in letošnjega zmagovalca pokala FA je imel veljavno pogodbo s topničarji do leta 2021, pa jo je podaljšal še za dve leti.

"Tukaj se počutim dobro in zato sem se odločil, da ostanem," je prek klubskegaInstagramasporočil Pierre-Emerick Aubameyang, ki je od januarja 2018 na 111 tekmah dosegel 72 golov za Arsenal. V Franciji rojeni 31-letni reprezentant Gabona je pred odhodom na Otok navduševal v dresu nemške Borussie iz Dortmunda. V Franciji je igral za Dijon, Lille, Monaco in Saint-Etienne, med letoma 2008 in 2011 je bil član italijanskega Milana. Denarne podrobnosti njegove nove pogodbe niso znane. Angleški mediji so zapisali, da bo zagotovo višja od najdražjega igralca topničarjev, Nemca Mesuta Özila, ki na teden zasluži 350.000 funtov oziroma 380.000 evrov.