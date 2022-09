Aubameyang se je po kratki epizodi v Barceloni vrnil v London

Zasedba iz Stamford Bridgea je v poletnem prestopnem roku ostala brez dveh napadalcev. Belgijec Romelu Lukaku se je vrnil v milanski Inter, Nemec Timo Werner pa v Leipzig. Nemški trener na klopi Chelseaja Thomas Tuchel je mrzlično iskal rešitev za konico napada in jo našel v 33-letnem Gaboncu. Z njim je sodeloval še v času, ko je bil Tuchel trener Borussie iz Dortmunda, v tem obdobju pa je Gabonec kot za stavo zabijal gole ter bil pravi strah in trepet za nogometne vratarje.

V nasprotno smer, torej v Barcelono pa je odšel 31-letni španski levi bočni branilec Marcos Alonso, ki se bo tako pridružil klubu, za katerega je med letoma 1982 in 1987 igral že njegov oče. Barceloni se je po sporazumni prekinitvi pogodbe pridružil še en španski, in sicer Hector Bellerin, ki je bil član mladinskega pogona Barce med letoma 2003 in 2011. Poleg Aubameyanga pa bo za Chelsea v tej sezoni – kot posojen igralec italijanskega Juventusa – igral tudi 25-letni Švicar Denis Zakaria. Londončani bodo pokrili strošek Švicarjeve plače in bodo imeli po koncu posoje možnost odkupa za približno 35 milijonov evrov.

Arthur Melo za eno sezono v Liverpool

Brazilski nogometaš zvezne vrste Arthur Melo bo v tej sezoni kot posojen igralec Juventusa igral za Liverpool, je na svoji spletni strani zapisal angleški klub. Zasedba iz mesta Beatlov ima v tej sezoni gromozanske težave s poškodovanimi igralci v srednji vrsti. Na zadnji tekmi v Premier ligi proti Newcastlu se je poškodoval Jordan Henderson, na bolniškem dopustu so tudi Španec Thiago Alcantara, Brazilec Fabinho, Gvinejec Naby Keita in Anglež Alex Oxlade-Chamberlain. 26-letni Melo je od leta 2020 igral za Juventus, pred tem je bil član španske Barcelone in brazilskega Gremia.