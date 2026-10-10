Huda napaka Neuerja poskrbela za najhitrejši gol v zgodovini bundeslige

Prejšnji rekord sta si delila Kevin Volland in Karim Bellarabi. Do novega rekordno hitrega gola je prišlo po veliki napaki Bayernovega vratarja Manuela Neuerja. Štiridesetletnik je po prejemu žoge takoj po začetnem udarcu poskušal z lobom premagati Robina Fellhauerja, a je žogo namesto tega podal naravnost na pot igralca Augsburga. Temu je nato preostalo le še, da je žogo pospravil v prazno mrežo in se zapisal v zgodovino najvišje nemške lige.

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Ismael Saibari je v začetku drugega polčasa izenačil, a je Rodrigo Ribeiro po še eni nenavadni potezi Neuerja gostitelje kmalu znova popeljal v vodstvo. Bayernu so zaradi prepovedanega položaja razveljavili tri zadetke, preden je Nathaniel Brown s svojim prvim ligaškim golom za goste Bavarcem zagotovil točko. Branilci naslova so na prvi tekmi po dolgem reprezentančnem premoru delovali neuigrano in zapravili številne priložnosti za preboj na vrh lestvice, potem ko je vodilna Borussia Dortmund v petek doma remizirala z Werderjem iz Bremna z 2:2.

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Tretjeuvrščeni Freiburg se lahko z zmago proti Schalkeju v nedeljo prebije pred oba velikana in zasede prvo mesto. Bayer Leverkusen se je po zmagi s 4:3 v Mainzu povzpel na četrto mesto. Union Berlin je z 1:0 premagal novinca v ligi Elversberg in vpisal prvo zmago v sezoni. Stuttgart je z goloma Jeffa Chabota in Chrisa Führicha z 2:0 slavil v gosteh pri novincu Paderbornu. Hamburg je do zmage s 3:2 v gosteh proti Hoffenheimu, ki je tekmo končal z igralcem manj, prišel šele v zaključku srečanja. Nemško prvenstvo, 5. krog, izidi:



Augsburg - Bayern München 2:2 (1:0) Hoffenheim - Hamburger SV 2:3 (1:1) Mainz - Bayer Leverkusen 3:4 (2:2) Paderborn - Stuttgart 0:2 (0:1) Union Berlin - Elversberg 1:0 (0:0)