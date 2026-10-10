Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Huda napaka Neuerja poskrbela za najhitrejši gol v zgodovini bundeslige

Augsburg, 10. 10. 2026 20.21 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Nathaniel Brown

Robin Fellhauer iz Augsburga je dosegel najhitrejši gol v zgodovini nemške nogometne lige in svoji ekipi zagotovil presenetljivo vodstvo na domači tekmi proti Bayernu iz Münchna. Mrežo je zatresel po vsega osmih sekundah in tako izboljšal prejšnji rekord devetih sekund. Tekma v Augsburgu se je končala z 2:2.

Prejšnji rekord sta si delila Kevin Volland in Karim Bellarabi. Do novega rekordno hitrega gola je prišlo po veliki napaki Bayernovega vratarja Manuela Neuerja.

Štiridesetletnik je po prejemu žoge takoj po začetnem udarcu poskušal z lobom premagati Robina Fellhauerja, a je žogo namesto tega podal naravnost na pot igralca Augsburga. Temu je nato preostalo le še, da je žogo pospravil v prazno mrežo in se zapisal v zgodovino najvišje nemške lige.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ismael Saibari je v začetku drugega polčasa izenačil, a je Rodrigo Ribeiro po še eni nenavadni potezi Neuerja gostitelje kmalu znova popeljal v vodstvo. Bayernu so zaradi prepovedanega položaja razveljavili tri zadetke, preden je Nathaniel Brown s svojim prvim ligaškim golom za goste Bavarcem zagotovil točko.

Branilci naslova so na prvi tekmi po dolgem reprezentančnem premoru delovali neuigrano in zapravili številne priložnosti za preboj na vrh lestvice, potem ko je vodilna Borussia Dortmund v petek doma remizirala z Werderjem iz Bremna z 2:2.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tretjeuvrščeni Freiburg se lahko z zmago proti Schalkeju v nedeljo prebije pred oba velikana in zasede prvo mesto. Bayer Leverkusen se je po zmagi s 4:3 v Mainzu povzpel na četrto mesto. Union Berlin je z 1:0 premagal novinca v ligi Elversberg in vpisal prvo zmago v sezoni.

Stuttgart je z goloma Jeffa Chabota in Chrisa Führicha z 2:0 slavil v gosteh pri novincu Paderbornu. Hamburg je do zmage s 3:2 v gosteh proti Hoffenheimu, ki je tekmo končal z igralcem manj, prišel šele v zaključku srečanja.

Nemško prvenstvo, 5. krog, izidi:

Augsburg - Bayern München 2:2 (1:0)

Hoffenheim - Hamburger SV 2:3 (1:1)

Mainz - Bayer Leverkusen 3:4 (2:2)

Paderborn - Stuttgart 0:2 (0:1)

Union Berlin - Elversberg 1:0 (0:0) 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet nemško prvenstvo augsburg bayern munchen robin fellhauer

Arsenal po preobratu do zmage, United in Tottenham remizirala

Evrogol Pietuszewskega za težko prigarano zmago Porta

24ur.com Šeško zadel ob zmagi Leipziga, Bayern povečal prednost na vrhu
24ur.com Bayern do preobrata, a Leipzig uspel zamakniti slavje Bavarcev
24ur.com Nemčija prva reprezentanca v osmini finala evropskega prvenstva
24ur.com Tudi Bayern dosegel drugo prvenstveno zmago
24ur.com Undav v 98. minuti rešil točko Stuttgarta
24ur.com Bayern odpravil Augsburg, skromna točka Borussie D. v Gelsenkirchnu
24ur.com Bavarci v sodnikovem dodatku do popolnega preobrata in zmage
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RUBEŽ
10. 10. 2026 20.46
To so pač ti lokalni derbiji. Gremo dalje.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Kylie Jenner prepričana, da je mamina najljubša hči
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Kaj čuti otrok v trebuhu, ko se smejete?
Miley Cyrus brez dlake na jeziku: Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce
Miley Cyrus brez dlake na jeziku: Takšno vedenje otrok jo spravi ob živce
zadovoljna
Portal
Po številnih škandalih je našel srečo: 22 let mlajša mu je spremenila življenje
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
4 znamenja, ki jih po današnjem mlaju čaka sreča v financah
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Frizerji pravijo, da ta pričeska ženskam po 50. letu odvzame leta
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
Modni kos, ki ga to jesen videvamo povsod
vizita
Portal
Znanstveniki iščejo način, kako bi starajoče se celice znova 'napolnili'
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Kako do več energije in vitalnosti po 50. letu
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Svetovni dan duševnega zdravja: kako do pomoči in podpore v Sloveniji
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
Kaj pomeni povišan GamaGT? Vrednost v krvi lahko razkrije več, kot si mislite
cekin
Portal
Kar je povedal o svojem delu, je presenetilo številne Slovence
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Pri 85 letih je razkrila nasvet, ki ji je pomagal zgraditi milijonski imperij
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Odprt razpis za dvoletno šolanje dijakov v tujini
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
moskisvet
Portal
Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Ste preveč nezahtevni? Odkrijte, zakaj s tem škodujete svoji zvezi
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Zabija gole kot za stavo, vozi 11 let star avto in pomaga otrokom
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
dominvrt
Portal
Posnetki skritega življenja kočevskih gozdov: medveda spremljajo številni mogočni sosedje
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
Ta vikend je čas za 5 nalog, ki jih morate opraviti v vašem domu
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
To zelenjavo lahko pozimi gojite kar v stanovanju
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
okusno
Portal
Napaka, ki jo delamo pri shranjevanju moke: papirnata vrečka ni dovolj
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
voyo
Portal
Bombaškoljka
Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Totalna štala
Totalna štala
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009