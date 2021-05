Augsburgov trener: Naredili bomo vse, da ustavimo Lewandowskega

39 tekem, 7 golov in 9 asistenc je v tej sezoni za Bayern zbral Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski je v tej sezoni nemškega prvenstva na pičlih 28 tekmah kar 40-krat meril v polno in s tem izenačil najboljši izkupiček v zgodovini tekmovanja, ki ga je v sezoni 1971/1972 postavila še ena Bayernova legenda Gerd Müller. V zadnjih dneh so se zato vrstili pozivi, naj poljski napadalec na zadnji tekmi proti Augsburgu sploh ne nastopi in tako poskrbi, da si bosta z – v Nemčiji izjemno priljubljenim – Müllerjem še naprej delila rekord.

Poleg tega je Bayern že pred časom prišel do devetega zaporednega naslova, a zdi se, da bo Lewandowski kljub vsemu zaigral na zadnji tekmi sezone. Če bo do tega zares prišlo, pa bodo pri Augsburgu po besedah njihovega trenerjaMarkusa Weinzierla naredili vse, da Poljaku preprečijo pot do 41. zadetka.

"Do Bayerna imamo ogromno spoštovanja. Vemo, kako težko se je vedno znova in znova obdržati na vrhu. Vemo, kaj lahko pričakujemo od tekme, poleg tega pa imajo z naskokom najboljšega napadalca v prvenstvu," je na petkovi novinarski konferenci pred 34. krogom Bundeslige pojasnjeval Weinzierl."Storili bomo vse, da Lewandowskega zaustavimo. Igrali bomo mož na moža, če bo treba zaščititi Müllerjev rekord. Našli bomo način, da ne bo prišel do zadetka."

Müller je z Nemčijo leta 1974 postal svetovni prvak, dve leti prej pa je slavil tudi naslov najboljšega na stari celini. Obenem je še danes najboljši strelec v zgodovini nemškega prvenstva, zato ne čudi, zakaj med tamkajšnjimi navijači uživa neverjeten ugled."Ko sem odraščal, je bil moj idol. Kasneje me je kot trener štiri leta vodil pri Bayernovih amaterjih. Izjemno ga spoštujem in naredil bom vse, da ohranim njegov rekord," obljublja 46-letni trener Augsburga.

"Žal mi je za njegovo trenutno stanje. Tudi zato bi bilo res lepo videti, da bi rekord ostal v dvojni lasti. Storili bomo vse, da nam to uspe ohraniti," je še dodal Weinzierl. Müller se že od leta 2015 bori z Alzheimerjevo boleznijo, so pred časom sporočili iz bavarskega velikana, čigar nogometaši bodo v soboto še devetič zapored v zrak dvignili lovoriko za naslov nemškega prvaka.

Na drugi strani pa si je Augsburg minuli konec tedna z zmago nad Werderjem iz Bremna zagotovil obstanek med elito. Trenutno v 18-članski konkurenci zaseda 12. mesto. Pred zadnjim krogom sta sicer v nemški eliti le še dve neznanki – katera kluba se bosta v prihodnje pridružila Schalkeju v drugi ligi. Köln je na predzadnjem mestu s 30 točkami, eno več ima že omenjeni Werder, na zadnjem varnem mestu pa je z 32 točkami Arminia iz Bielefelda.