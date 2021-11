Augusburg kot drugi v sezoni na kolena spravil nogometaše Bayerna

V obračunu bavarskih klubov je imel Bayern status jasnega favorita, na njegovi strani so bile tudi vse statistike: do danes sta ekipi igrali 20 tekem v Bundesligi, Bayern jih je dobil 16 in le dvakrat izgubil.

A vsa ta zgodovina gostom ni pomagala. Borbena domača zasedba je izkoristila svoje priložnosti, za domače sta bila natančna Andre Hahn in Mads Pedersen. Poljski zvezdnik Robert Lewandowski (14. bundesligaški gol sezone) je sicer z enajstim zadetkom v gosteh proti tej ekipi ublažil zaostanek, toda v nadaljevanju Bayern ni znal streti čvrste domače zasedbe kljub številnim priložnostim. Za Bayern je to drugi poraz v sezoni, za Augsburg pa šele tretja zmaga.

Na lestvici ima Bayern pred prvim zalsedovalcem trenutno še štiri točke naskoka, a bi se mu lahko Dortmund z uspehom v soboto približal le na točko zaostanka.

Izid:

Augsburg - Bayern 2:1 (2:1)

Pedersen 23., Hahn 36.; Lewandowski 38.