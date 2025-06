Avstralci po preobratu v Džedi potujejo v ZDA

Z največje celine sta si že marca nastop na svetovnem prvenstvu priigrali reprezentanci Japonske in Irana, pred petimi dnevi pa še Južna Koreja in sploh prvič v zgodovini Uzbekistan in Jordanija. Iz Južne Amerike so prav tako marca na mundial napredovali svetovni prvaki Argentinci, iz Oceanije pa Nova Zelandija. Avstralci so tako ob gostiteljicah ZDA, Kanadi in Mehiki postali 11. reprezentanca z vstopnico za mundial.

O tem je odločala medsebojna tekma v zadnjem krogu tretjega dela kvalifikacij v Džedi. Domačini so prek Abdulrahmana Al Obouda povedli v 19. minuti, nato pa so nogometaši iz dežele tam spodaj pripravili preobrat. V 42. minuti je zadel Connor Metcalfe, v 48. pa Mitchell Duke. Avstralci so v skupini zaostali za Japonsko, ki je s 6:0 premagala Indonezijo.

Savdijce zdaj čaka četrti del azijskih kvalifikacij. V njih se bodo merile tretje- in četrtouvrščene reprezentance iz tretjega dela. To so Združeni arabski emirati in Katar iz skupine A, iz skupine B Iran in Palestina, iz skupine C pa Savdska Arabija in Indonezija.

V četrtem krogu si bosta nastop na SP priborili najboljši dve reprezentanci iz obeh skupin s po tremi ekipami, drugouvrščeni pa čakata dodatni tekmi za uvrstitev v medcelinske kvalifikacije.