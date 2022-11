Avstralci so grozili z novo senzacijo, Francozi so jih hitro umirili

Skupina D je po šokantnem porazu Argentine proti Savdski Arabiji v večerni tekmi ponudila spopad favorizirane Francije in Avstralije. Po zadetku Craiga Goodwina (9.) in vodstvu Avstralcev, so Francozi hitro odgovorili preko Adriena Rabiota (27.) in Olivierja Girouda (32.) in ob polčasu vodili 2:1.

Spopad kenguruja in galskega petelina bi v naravi bil zelo hitro odločen, saj slednji verjetno ne bi imel resničnih možnosti za preživetje, a pustimo izmišljene scenarije in odpotujmo na popolne zelenice stadiona Al Janoub Stadium, kjer sta se spopadli reprezentanci Avstralije in Francije. Po začetnem 'petelinjenju' Francozov, ki so v prvih petih minutah pretili predvsem preko vedno nevarnega Kyliana Mbappeja, so prvi udarec na tekmi v 9. minuti zadali Avstralci. Craig Goodwin je po preprosti in hitri akciji ter podaji Mathewa Leckieja premagal Huga Llorisa in šokiral samozavestne Francoze.

icon-expand Strelca zadetkov za Francijo v prvem polčasu Adrien Rabiot in Olivier Giroud FOTO: AP

Po zadetku se Francozi niso hitro predramili, Sledila je poškodba branilca Lucasa Hernandeza in prihod njegovega brata Thea Hernandeza v igro. V 22. minuti je po silovitem strelu Mitchella Duka Avstralija skoraj povedla 2:0. A Francozi niso kar tako aktualni svetovni prvaki. Če imajo Argentinci zvezdnika, imajo Francozi zvezdnike in za povratek med žive galski petelini niso potrebovali Kyliana Mbappeja, ampak Juventusovega Adriena Rabiota. Vezist je najprej po podaji rezervista Thea Hernandeza v 27. minuti dosegel izenačujoči zadetek, pet minut pozneje pa je po akciji Mbappeja in Rabiota žogo za avstralskega vratarja Matta Ryana poslal Milanov zvezdnik Olivier Giroud. Francoski napadalec, ki je pred štirimi leti v Rusiji zaslovel kot igralec, ki je v konici napada odigral vse tekme v izločilnih bojih, kljub temu pa ob osvojitvi naslova svetovnega prvaka ni dosegel zadetka. Proti Avstralcem je dosegel svoj skupno drugi zadetek na svetovnih prvenstvih.