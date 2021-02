Avstralci so se odpovedali nastopu na prvenstvu Copa America

Copa America bi morala potekati že lani, toda pandemija covida-19 je tako kot številna druga tekmovanja premaknila tudi južnoameriško prvenstvo. Avstralija pa zdaj zaradi drugih tekmovanj, predvsem kvalifikacijskih tekem za SP 2022, ne bo mogla sodelovati.

Avstralci so se tako pridružili Katarju, ki so ga prireditelji tudi povabili kot gostujočo ekipo, a se je ta teden prav tako odpovedal sodelovanju. Južnoameriško prvenstvo bosta sicer junija in julija gostili Argentina in Kolumbija.

"Zelo nam je žal, da se moramo odpovedati Copi Americi 2021. A mednarodni koledar, vključno s kvalifikacijskimi tekmami za SP 2022, se je močno spremenil, tako da nimamo druge možnosti," je pojasnil direktor avstralske zveze James Johnson.

Podobne razloge za odpoved so navedli v Katarju. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, se bodo v tej državi osredotočili predvsem na kvalifikacije za azijsko prvenstvo leta 2023.