Avstralija obupala, svetovno prvenstvo leta 2034 bo v Savdski Arabiji

Avstralija je sporočila, da se ne bo potegovala za organizacijo svetovnega prvenstva, kar pomeni, da je Savdska Arabija ostala edina resna kandidatka za gostiteljico mundiala leta 2034. "Raziskali smo možnost, da bi se potegovali za organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu. Ob upoštevanju vseh dejavnikov smo prišli do zaključka, da tega ne bomo storili za tekmovanje leta 2034," so sporočili z avstralske nogometne zveze.

Države, ki bi želele gostiti SP 2034, morajo uradni interes izraziti do 31. oktobra, podpisana ponudbena pogodba pa mora biti predložena do 30. novembra. Članice mednarodne nogometne zveze se bodo sestale konec leta 2024 in potrdile, komu bo pripadlo prvenstvo.