Slovenke za borbenost nagrajene z golom v sodnikovem podaljšku

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Perthu odigrala drugo prijateljsko tekmo proti Avstraliji. Na prvi medsebojni tekmi je kljub dobri in podjetni igri Slovenije zmago slavila Avstralija (0:3). Tudi tokrat so bile nogometašice iz dežele tam doli zelo blizu zmage, saj so vodile še v sodnikovem podaljšku, nato pa je Mirjam Kastelec pospravil odbitek za končnih 1:1.