Španske nogometašice na vrhu sveta

Španija, ki je pred tem najdlje prišla do osmine finala, je na letošnjem turnirju osvojila svoj prvi naslov svetovnih prvakinj. Na minulih osmih tekmovanjih so bile najbolj uspešne nogometašice iz ZDA s štirimi zmagoslavji v letih 1991, 1999, 2015 in 2019. Nemke so dvakrat zmagale v letih 2003 in 2007, po enkrat pa Norvežanke 1995 in Japonke 2011. Finalni obračun na olimpijskem stadionu v Sydneyju je bil od prve do zadnje minute razburljiv in prepoln lepih nogometnih potez. Po uvodnem tipanju so prvo nevarno akcijo izpeljale Angležinje v 16. minuti, žoga pa je po strelu Lauren Hemp zadela okvir vrat.

Le minuto kasneje so zagrozile tudi Španke, po kombinirani akciji se je v sijajni priložnosti znašla Alba Maria Redondo, njen strel pa je z refleksno obrambo zaustavila angleška vratarka Mary Earps. Dvanajst minut kasneje je Earps le "kapitulirala". Po grobi napaki njenih soigralk na sredini igrišča je Mariona Caldentey lepo podala do Olge Carmone, ki je z diagonalnim strelom po tleh svoje soigralke popeljala v vodstvo z 1:0. Nogometašice s Pirenejskega polotoka so si v končnici prvega polčasa priigrali dve lepi priložnosti. V 37. minuti je Irene Paredes z enajstih metrov streljala mimo vrat, v prvi minuti sodnikovega podaljška pa je Salma Paralluelo zadela vratnico.