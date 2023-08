Avstralke po pravi drami izvajanja enajstmetrovk v polfinalu SP

Po Špankah in Švedinjah so se v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji uvrstile tudi nogometašice Avstralije, ki so na četrtfinalni tekmi v Brisbanu po izvajanju 11-metrovk premagale Francozinje s 7:6. V rednem delu in 30-minutnem podaljšku ni bilo golov.

Pred 49.461 gledalcev na stadionu Suncorp v Brisbanu je odločitev o zmagovalkah padla šele v deseti seriji "nogometne loterije". Za Avstralke so zadele Caitlin Foord, Samantha Kerr, Mary Fowler, Katrina-Lee Gorry, Tameka Yallop, Ellie Carpenter in Cortnee Vine, za Francozinje pa Kadidiatou Diani, Wendie Renard, Eugenie Le Sommer, Grace Geyoro, Sakina Karchaoui in Maelle Lakrar. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Avstralke so se po zmagi nad Francozinjami prvič v zgodovini svetovnih prvenstev uvrstile v polfinale. Na zaključnih turnirjih na Kitajskem 2007, v Nemčiji 2011 in Kanadi 2015 so se poslovile po četrtfinalnih obračunih. Španke so na petkovi prvi četrtfinalni tekmi letošnjega mundiala v Wellingtonu po podaljšku premagale Nizozemke z 2:1, medtem ko so bile Švedinje v Aucklandu boljše od Japonk z 2:1.