Avstralski nogometaši pozvali Katar k spoštovanju pravic LGBTI+ skupnosti

Poleg videa je reprezentanca Avstralije objavila tudi odprto pismo Sindikata profesionalnih nogometašev Avstralije in Nogometne zveze Avstralije. "Ugotovili smo, da so razmere v Katarju napredovale na papirju in v praksi. Reforme so pomemben in dobrodošel korak v pravo smer, ampak se mora izboljšati njihovo izvajanje. Migrantski delavci so trpeli in niso zgolj številke," so o razmerah v Katarju dejali igralci. V nadaljevanju so zahtevali ustanovitev migrantskih centrov in priznavanje pravic diskriminiranih istospolnih oseb. "To so osnovne pravice, ki bi morale biti dodeljene vsem in bi zagotovile napredek Katarja. Tako lahko zagotovimo zapuščino, ki bi obstala tudi po zadnjem pisku na svetovnem prvenstvu," so v videu dodali igralci.