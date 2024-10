Avstrija napolnila mrežo Kazahstana, Grčija presenetljivo ugnala Anglijo

Na derbiju lige A sta se Italija in Belgija v Rimu razšli z neodločenim izidom 2:2. Italijani so v 24. minuti vodili že z 2:0, po izključitvi Lorenza Pellegrinija v 38. minuti pa so gostje še do odmora znižali zaostanek in v 61. minuti tudi izenačili. Za domačine sta v prvem polčasu zadela Andrea Cambiaso in Mateo Retegui, za Belgijo pa Maxim De Cuyper v prvem polčasu in Leandro Trossard v drugem polčasu.