Rangnick: To je kompaktna ekipa z izjemnim posameznikom v ospredju

Selektor Avstrije ne bo mogel računati na Samsona Baidooja , ki se je pridružil reprezentanci do 21 let, Phillipa Lienharta , ki je odsoten zaradi družinskih zadev, in Kevina Dansa , ki se vrača po poškodbi.

Naši severni sosedi so se na obračun v Ljubljani pripravljali v Celovcu, selektor Ralf Rangnick pa je s pripravami zadovoljen: "Stvari, ki smo si jih želeli na treningih, smo uspeli dobro izpeljati. Fantje so kot ponavadi zelo predani zadevi. Zdaj smo veseli, da se spet začenja."

Avstrija in Slovenija sta se doslej pomerili štirikrat, trikrat so slavili Avstrijci, enkrat Slovenci. Na zadnjem medsebojnem srečanju oktobra 2019 je v Stožicah z 0:1 slavila avstrijska zasedba.

Takrat je bil v kadru gostov tudi Marko Arnautović, ki pa ni dobil priložnosti. O prihajajoči tekmi je dejal: "Gledamo predvsem nase in na to, kako lahko dominiramo na tekmi. Poznam nekatere igralce iz Slovenije in vem, da so dobri igralci. Zagotovo ne bo lahko."