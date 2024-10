Slovenke tudi v drugo morale priznati premoč severnim sosedam

Izbrankam Saše Kolmana po porazu v Kopru v Avstriji proti favorizirani ekipi, ki je precej višje tudi na lestvici Mednarodne nogometne zveze, ni uspelo do čudežnega preobrata in s tem tudi ne do novega koraka proti svojemu prvemu velikemu tekmovanju. Ekipa, ki je bila tretja na EP 2017, leta 2022 pa je bila v četrtfinalu, je svoje delo opravila po pričakovanjih kljub večinoma dobremu odporu Slovenk.

Tekma se je začela precej živahno, predvsem gostiteljice so nanizale nekaj(pol)priložnosti, prišle do nekaj nevarnih strelov, pri Slovenkah pa je dvakrat nase opozorila kapetanka Mateja Zver, a bila neuspešna. Dotlej najnevarnejši poskus je sprožila domača igralka Sarah Zadrazil, z lepo obrambo pa se je izkazala Zala Meršnik. Sara Makovec je v 31. minuti z glavo blokiral nov nevaren poskus gostiteljic, je pa Kolman moral že v prvem polčasu poseči po menjavi zaradi poškodbe Lane Golob. Kljub vsemu so Slovenke do konca polčasa dobro branile svoja vrata, Meršnik pa je v sodniškem dodatku znova dobro posredovala po strelu Nicole Billa iz bližine.

V drugem polčasu so Avstrijke v 61. minuti prišle do enajstmetrovke, Zver je zrušila Lilli Purtschaller, z bele pike pa je bila v 62. minuti zanesljiva Sarah Puntigam. Domačinke so bile blizu novemu zadetku v 66. minuti, vendar se je znova izkazala Meršnik. Slovenke bi v teh trenutkih moral priti tudi do enajstmetrovke po igranju z roko ene od avstrijskih branilk, a se sodnice niso odločile za strel z bele pike.