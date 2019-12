Avstrijski branilec po dveh mesecih razkril: Zadela me je kap

Oktobrski trening članske ekipe FC Salzburga je bil zaradi zdravstvenih težav avstrijskega branilca Patricka Farkasavse prej kot običajen. Priprave na obračun skupinskega dela Lige prvakov z Napolijem so bile nenadoma povsem na stranskem tiru, ko se je 27-letni nogometaš 21. oktobra zgrudil in bil na srečo deležen hitre pomoči, vse do minulega konca tedna pa so pri "rdečih bikih" dramatičen dogodek skrivali pred javnostjo. Zdaj je o vsem skupaj spregovoril Farkas sam.

FARKAS

"Ničesar ne skrivam in vsi morajo vedeti, kaj je res bilo. Zadela me je kap," je prek uradnih klubskih kanalov v objavljenem videoposnetku zaupal Farkas. Ta je dodal, da je zaradi luknje v srcu nastal strdek, ki je prišel vse do možganov. Zgrudil se je dvajset minut pred jutranjim treningom, potem pa se ni mogel več premikati ali govoriti.

Pomislil, da je vsega konec

"Bil sem zapornik v mojem lastnem telesu. Želel sem se premakniti, a se nisem mogel. Pomislil sem na to, kaj se dogaja, hipoma sem tudi pomislil, da je vsega konec," se je strašljivih trenutkov spominjal Farkas. Njegovo zdravstveno stanje se je hitro izboljšalo, saj so mu na pomoč prihiteli člani klubske zdravniške službe. Zdaj se je že vrnil na treninge, jemlje pa zdravila za "redčenje" krvi. Prepričan je, da bo v naslednjem letu spet oblekel dres avstrijskih prvakov, saj ne bo potreboval operacije.

"To želim pustiti za seboj. Tudi zato, ker po dolgem raziskovanju po internetu še nisem uspel najti kakšnega profesionalnega športnika, ki bi ga doletela podobna usoda. Če je kdo takšen, lahko stopi v stik z mano. Želim vzpodbuditi druge ljudi in jim pokazati, da se iz vsega skupaj dvigneš še močnejši,"je sklenil Farkas.