Avstrijski selektor o zelenici v Stožicah: 'Popolna katastrofa'

Nemec je v petek po remiju proti Sloveniji v Ljubljani dejal, da se "na splošno strinja" z rezultatom. Čeprav je še prostor za napredek glede na težke terenske razmere, je bila predstava njegovih varovancev vsekakor v redu, je povzel avstrijski selektor.

"Ničesar ne želim 'pocukrati' in sem vedno iskren in kritičen do svojih igralcev, toda to igrišče je bilo popolna katastrofa - kombinacija mastnega in neravnega. Vsekakor nevredno tekmovanja, kot je liga narodov," je po dvoboju dejal Rangnick.