Avstrijski velikan nakupoval v Kidričevem

Dejan Petrovičje za člansko ekipo Aluminija v prvi ligi, pokalnem tekmovanju in 2. slovenski nogometni ligi vknjižil skupaj 134 nastopov, ob tem pa za rdeče-bele dosegel 15 zadetkov. S svojimi predstavami si je prislužil tudi vpoklic v mlado reprezentanco Slovenije, ob tem pa je v zadnjih sezonah postal tudi eden nosilcev igre kidričevskega moštva.

Petrovič je ob prestopu k avstrijskemu prvoligašu poudaril, da bi se rad zahvalil vsem soigralcem ter vodstvu kluba, ki so mu zaupali ter mu dali priložnost: "Ob prestopu v Rapid bi se rad zahvalil vsem soigralcem, trenerjem, vodstvu kluba, ki so mi zaupali, dali priložnost, da sem se lahko z igrami v rdeče-belem dresu pokazal in dokazal. Počaščen sem, da mi priložnost ponuja tako velik klub, kot je Rapid, kar je med drugim dokaz dobrega dela v Kidričevem."

V avstrijski Bundesligi trenutno vodi Red Bull Salzburg s 44 točkami. Drugi Lask jih ima 42, na tretjem mestu pa je že omenjeni Rapid, ki ima kar 12 točk zaostanka za Salzburžani. Dunajčani so v bogati zgodovini 32-krat slavili naslov državnega prvaka, nazadnje leta 2008. Leta 1941 so bili prvaki v tedaj združenem nemškem prvenstvu, tri leta prej pa so v zrak dvignili tudi nemški pokal.

Uradna odškodnina, ki jo je Aluminiju plačal Rapid, sicer še ni znana, a se omenja pol milijona evrov, kar bi za Kidričane predstavljal nov rekord v prodaji.