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Nogomet

V avtobusu brazilskega nogometnega velikana našli več kot 80 kg droge

Villa Tunari, 12. 08. 2026 13.26 pred 13 urami 1 min branja 2

Avtor:
Š.Z.
Avtobus Sao Paula v katerem so bile najdene nedovoljene substance

Bolivijska policija je na avtobusu, ki bi moral prevažati nogometaše brazilskega kluba Sao Paulo, odkrila kar 86 kilogramov marihuane. Drogo so našli v štirih vrečah, policija pa je v povezavi s primerom aretirala tri ljudi. Klub iz Sao Paula je bil v Boliviji na tekmi proti ekipi Bolivar.

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Bizarna zgodba prihaja iz Bolivije, kjer je policija v avtobusu, namenjenem prevozu nogometašev brazilskega velikana Sao Paulo na tekme Copa Sudamericana, odkrila več kot 86 kilogramov marihuane.

Avtobus, ki bi moral služiti prevozu ekipe na tekme južnoameriške različice Evropske lige, pa je očitno dobil povsem drugačen namen. Bolivijski policisti so med pregledom vozila našli štiri vreče, v katerih je bilo skupno 86,5 kilograma marihuane. V povezavi z zasegom so aretirali tri ljudi. Avtobus so ustavili v kraju Villa Tunari v osrednji Boliviji, ki je znan po proizvodnji koke.

Sao Paulo
Sao Paulo
FOTO: Instagram

Prevozno podjetje Cosmos, ki je lastnik avtobusa, je izjavilo, da se ekipa Sao Paula ni vozila s tem avtobusom in da je bilo za prevoz ekipe dodeljeno drugo vozilo, pri čemer je poudarilo, da odgovornost nosijo bolivijski vozniki. Klub iz Sao Paula je bil v Boliviji na tekmi Copa Sudamericana proti ekipi Bolivar.

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KOMENTARJI2

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Petur
12. 08. 2026 16.31
nogomet nogometaši so mnogokrat povezani s čudnimi posli..predvsem ostareli propadli nogometaši..pa mladi neuspeli...ni tu mnogo športa..ali nič...
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+2
2 0
Sir Oliver
12. 08. 2026 14.22
Naslov spet zavaja. Matr ste smotan.
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+2
2 0
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