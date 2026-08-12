V avtobusu brazilskega nogometnega velikana našli več kot 80 kg droge

Bizarna zgodba prihaja iz Bolivije, kjer je policija v avtobusu, namenjenem prevozu nogometašev brazilskega velikana Sao Paulo na tekme Copa Sudamericana, odkrila več kot 86 kilogramov marihuane.

Avtobus, ki bi moral služiti prevozu ekipe na tekme južnoameriške različice Evropske lige, pa je očitno dobil povsem drugačen namen. Bolivijski policisti so med pregledom vozila našli štiri vreče, v katerih je bilo skupno 86,5 kilograma marihuane. V povezavi z zasegom so aretirali tri ljudi. Avtobus so ustavili v kraju Villa Tunari v osrednji Boliviji, ki je znan po proizvodnji koke.