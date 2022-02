Avtobus Rigasa udeležen v prometni nesreči, med potniki tudi slovenski nogometaš

Prav omenjene vremenske razmere so nedolgo zatem privedle do trčenja, ki se je zgodilo približno 40 kilometrov od latvijske prestolnice Rige. Po poročanju latvijskega moštva je avtobus pri majhni hitrosti trčil v nasproti vozeče vozilo, kar je povzročilo zdrs s ceste in pristanek avtobusa na boku v obcestnem jarku. "V soboto zvečer je bil avtobus članskega moštva ob vračanju s tekme v Helsinkih udeležen v prometni nesreči. Približno 40 kilometrov od Rige se je zgodil čelni trk z vozilom, ki je zapeljalo na napačno stran cestišča. Zaradi slabih vremenskih razmer hitrost ni bila velika, a se trku ni bilo mogoče izogniti. Po njem je avtobus zdrsnil s ceste in se prevrnil na bok," so nesrečo opisali v klubskem poročilu.

Potniki avtobusa, med katerimi je bil tudi 25-letni slovenski nogometaš Žiga Lipušček, so jo na srečo odnesli brez hujših poškodb, a so tri vseeno odpeljali v bolnišnico: "S skupnimi močmi se je nogometašem in strokovnemu štabu uspelo rešiti iz avtobusa skozi evakuacijsko okno. Dva igralca in en član osebja so potrebovali prvo pomoč, kasneje pa so jih odpeljali v bolnišnico. Vsi potniki so bili po nesreči v šoku. Več igralcev je utrpelo lažje poškodbe, nihče pa se ni poškodoval tako hudo, da bi bila zaradi tega ogrožena njegova nogometna kariera. Med naštetimi poškodbami so predvsem udarnine, odrgnine in poškodbe zob, eden izmed igralcev pa bo potreboval operacijo nosu."