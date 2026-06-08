Avtobusi so bili zaman, Perez še naprej predsednik Reala

Florentino Perez je na nedeljskih volitvah dobil 21.741 oziroma 65 % vseh glasov. "Skupaj bomo delali, da bo Real še naprej osvajal lovorike. Borili se bomo do konca, da pridemo do 16. evropskega pokala. Real je zmagal, postavili smo zgled demokracije, transparentnosti in sožitja," je v nagovoru po volitvah med drugim povedal Perez.
Predsedniško funkcijo opravlja od leta 2000 (z izjemo obdobja med 2006 in 2009) in jo bo vsaj do leta 2030, ko bo Enrique Riquelme verjetno poskusil znova. Zanimivo, da ob zadnjih volitvah v letih 2013, 2017, 2021 in 2025 Perez sploh ni imel protikandidata.
V obdobju Florentina Pereza je Real kar sedemkrat osvojil Ligo prvakov, prav tolikokrat pa je bil najboljši v španskem prvenstvu. Madridčani so pod njegovim okriljem osvojili še tri kraljeve pokale, sedem naslovov svetovnega prvaka in šest evropskih superpokalov.
Obljube niso obrodile sadov
Riquelme se je v kampanji poslužil vseh mogočih metod, da bi prepričal člane kluba z volilno pravico. Najbolj odmevna je bila obljuba navijačem, da bo v klub, če bo izvoljen, pripeljal Erlinga Haalanda. To je močno razjezilo vodilne na Etihadu, saj bojda razmišljajo celo o tožbi.
Vmes pa je Riquelme za veliko publicitete poskrbel tudi na finalu Lige prvakov v Budimpešti, kjer je pred glavno železniško postajo na dan finala parkiral štiri avtobuse z napisom: "Uživajte nocoj, kmalu bomo nazaj."
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