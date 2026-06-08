Avtobusi so bili zaman, Perez še naprej predsednik Reala

Florentino Perez je na nedeljskih volitvah dobil 21.741 oziroma 65 % vseh glasov. "Skupaj bomo delali, da bo Real še naprej osvajal lovorike. Borili se bomo do konca, da pridemo do 16. evropskega pokala. Real je zmagal, postavili smo zgled demokracije, transparentnosti in sožitja," je v nagovoru po volitvah med drugim povedal Perez.

Predsedniško funkcijo opravlja od leta 2000 (z izjemo obdobja med 2006 in 2009) in jo bo vsaj do leta 2030, ko bo Enrique Riquelme verjetno poskusil znova. Zanimivo, da ob zadnjih volitvah v letih 2013, 2017, 2021 in 2025 Perez sploh ni imel protikandidata.

V obdobju Florentina Pereza je Real kar sedemkrat osvojil Ligo prvakov, prav tolikokrat pa je bil najboljši v španskem prvenstvu. Madridčani so pod njegovim okriljem osvojili še tri kraljeve pokale, sedem naslovov svetovnega prvaka in šest evropskih superpokalov.