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Nogomet

Avtobusi so bili zaman, Perez še naprej predsednik Reala

Madrid , 08. 06. 2026 12.54 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
J.B.
Florenitno Perez

V Madridu nič novega. Florentino Perez ostaja predsednik Reala, čeprav se je moral v kandidaturi spopasti z visokoletečim protikandidatom Enriquejem Riquelmejem, ki je že v kampanji na široko odprl svojo denarnico in navijačem obljubljal celo Erlinga Haalanda.

Florentino Perez je na nedeljskih volitvah dobil 21.741 oziroma 65 % vseh glasov. "Skupaj bomo delali, da bo Real še naprej osvajal lovorike. Borili se bomo do konca, da pridemo do 16. evropskega pokala. Real je zmagal, postavili smo zgled demokracije, transparentnosti in sožitja," je v nagovoru po volitvah med drugim povedal Perez.

Predsedniško funkcijo opravlja od leta 2000 (z izjemo obdobja med 2006 in 2009) in jo bo vsaj do leta 2030, ko bo Enrique Riquelme verjetno poskusil znova. Zanimivo, da ob zadnjih volitvah v letih 2013, 2017, 2021 in 2025 Perez sploh ni imel protikandidata.

V obdobju Florentina Pereza je Real kar sedemkrat osvojil Ligo prvakov, prav tolikokrat pa je bil najboljši v španskem prvenstvu. Madridčani so pod njegovim okriljem osvojili še tri kraljeve pokale, sedem naslovov svetovnega prvaka in šest evropskih superpokalov. 

Enrique Riquelme je upe polagal na velike obljube, vendar so člani Reala novo zaupnico namenili njegovemu tekmecu.
Enrique Riquelme je upe polagal na velike obljube, vendar so člani Reala novo zaupnico namenili njegovemu tekmecu.
FOTO: Profimedia

Obljube niso obrodile sadov

Riquelme se je v kampanji poslužil vseh mogočih metod, da bi prepričal člane kluba z volilno pravico. Najbolj odmevna je bila obljuba navijačem, da bo v klub, če bo izvoljen, pripeljal Erlinga Haalanda. To je močno razjezilo vodilne na Etihadu, saj bojda razmišljajo celo o tožbi.

Vmes pa je Riquelme za veliko publicitete poskrbel tudi na finalu Lige prvakov v Budimpešti, kjer je pred glavno železniško postajo na dan finala parkiral štiri avtobuse z napisom: "Uživajte nocoj, kmalu bomo nazaj."

 

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KOMENTARJI3

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RUBEŽ
08. 06. 2026 14.39
Nekateri tako imenovani madridisti v SLO so že polni adrenalina, da bodo milijonarji iz Madrida plenili po Španiji in osvajali vse živo. No, lahko pa bo tudi tako, kot je bilo zadnji dve leti. Da jih pošola "obubožana" Barcelona.
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0 0
manucao
08. 06. 2026 14.31
Okrepitve so že Konate in "uničevalec" Barcelone Denzel Dumfries. Najnovejše je to, da bo Perez jutri ponudil 150 mil Atletiku za Alvareza. Olise je žal izpadel iz vseh kombinacij. Sledi pa še najboljše: Perez bo od UEFE zahteval, da se Barceloni zaradi afere Negreira črtajo vse lovorike v prvenstvih in CL. To bo še pestro.
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+0
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REAList7
08. 06. 2026 14.27
Pričakovano in tako je tudi prav. Zdaj pa sledi poletni prestopni rok, od katerega je veliko pričakovati. Napovedujejo se velike okrepitve. Nekaj jih bo uradno objavljenih že tekom tega tedna, največje obljubljene pa najverjetneje šele po koncu SP.
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manucao
08. 06. 2026 14.35
Po svetovnem prvenstvu bo marsikateremu cena zrasla ali pa tudi drastično padla. Perez kot stari maček to vsekakor ne bo čakal. Navijači Barcelone pa na aparatih.
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-1
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