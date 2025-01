Avtogol Bijola ob visokem porazu Udineseja

Za Como je bila to peta zmaga v prvenstvu, s katero se je malce oddaljil od cone izpada, Videmčani pa po devetem porazu ostajajo na desetem mestu. Slovenska reprezentanta Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta igrala vseh 90 minut, Bijol pa se je neslavno vpisal med strelce. V 78. minuti je žogo porinil v lastno mrežo in gostiteljem omogočil mirno končnico oziroma vodstvo s 3:1. To je bil sicer že peti avtogol Udineseja v tej sezoni.

Domači so sicer prvi polčas končali z vodstvom 2:0. Na začetku nadaljevanja je zaostanek Udineseja znižal Martin Payero, hitro za tem pa je Como zaradi rdečega kartona ostal z igralcem manj na zelenici. Gostje so imeli številčno prednost le šest minut, saj je v 63. minuti igrišče iz istega razloga zapustil tudi branilec Udineseja Oumar Solet.