Avtogol Lena dovolj za (srečno) zmago Evertona proti Arsenalu

Arsenal je sicer imel terensko premoč, a posebej nevaren ni bil. V drugem delu sta sicer nevarno zagrozila Daniel Ceballosin Gabriel Martinelli, a se je obakrat izkazal vratar Jordan Pickford.

Everton, ki se je spet vmešal v boj za četrto mesto in nastop v ligi prvakov, je v prvem polčasu zadel tudi prečko, s prostega strela je bil za malo nenatančen Gilfy Sigurdsson.

Ekipa iz Liverpoola je zmagala že na prvi letošnji tekmi, dve zmagi proti Arsenalu je nazadnje zabeležila v sezoni 1986/87, takrat so tudi dosegli rekordnih deset gostujočih zmag, ki jih imajo tudi letos. Za 'topničarje' je bil to že deveti domači poraz v vseh tekmovanjih, kar je največ od sezone 1929/30. Sedem prvenstvenih porazov na domačem igrišču so nazadnje zabeležili v sezoni 1992/93.

Angleško državno prvenstvo, 33. krog, izid:



Arsenal - Everton 0:1 (0:0)

Leno 76./ag.