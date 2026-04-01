Azzurri tretjič zapored brez SP: italijanska javnost poziva na 'linč'

Gabriele Gravina, predsednik Italijanske nogometne zveze (FIGC), je kmalu po tekmi selektorja Gennara Gattusa zaprosil, da ostane selektor reprezentance. "Prosil sem ga, naj ostane. Tudi Gianluigija Buffona sem prosil, naj ostane vodja nogometne reprezentance," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Anse novinarjem povedal prvi mož zveze.

Moiise Kean je Italijo popeljal v vodstvo, a zadnjo besedo je imela reprezentanca BiH. FOTO: Profimedia

Gattuso je kot igralec leta 2006 v Nemčiji med drugim osvojil naslov svetovnega prvaka. Tedaj je bil v ekipi tudi Buffon, ki je s 176 reprezentančnimi nastopi vratar z največ nastopi vseh časov in igralec z največ nastopi v zgodovini italijanske reprezentance.

Prvenstvo v Nemčiji je bilo zadnje uspešno za Italijo. Sledila sta dva izpadal v skupinskem delu, v Južni Afriki leta 2010 je bila ekipa 26., v Braziliji štiri leta kasneje pa 22. Na naslednjih dveh SP v Rusiji in Katarju ni nastopila, tudi letos je v ZDA, Mehiki in Kanadi ne bo.

"To je apokalipsa, ostale so le še solze in čas je za obračun," so komentarji italijanskih medijev po tretjem neuspehu zapored. "Ostaja veliko razočaranje; ekipa je igrala z vsem srcem, a to ni bilo dovolj. Zdaj so tu še solze. Italija je bila še enkrat obsojena na pozabo," so po porazu po enajstmetrovkah poudarili komentatorji nacionalne televizije RAI.

"To je še en zgodovinski poraz. Obenem tekma, ki jo je prekleto zapletla izključitev Alessandra Bastonija ... Bila je nočna mora ... Tudi zaradi naših napak bomo po televiziji gledali SP že tretjič zapored," je tekmo povzel športni časnik Gazzetta dello Sport. Tudi La Repubblica je tako kot Gazzetta izrazila zadržke glede dosojene izključitve francoskega sodnika Clementa Turpina. Dodala je, da sta dve napaki pri izvajanju enajstmetrovk le še poslabšali grenkobo Italijanov. Tudi Corriere della Sera je pisala o "apokalipsi Italije".

Tiskovna agencija Ansa je komentirala, da se "prekletstvo ni končalo in Italija se čez noč v Zenici pogreza v pekel". Azzurri so tretjič zapored izpadli s svetovnega prvenstva, potem ko jih je po katastrofalnih porazih proti Švedski leta 2018 in Severni Makedoniji leta 2022 "pokončala" še Bosna in jih ne bo na SP, ki bo prvič v zgodovini potekal s 48 ekipami.

Gennaro Gattuso FOTO: AP