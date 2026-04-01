Nogomet

Azzurri tretjič zapored brez SP: italijanska javnost poziva na 'linč'

Zenica, 01. 04. 2026 10.31

Avtor:
M.J. STA
Italija

Italija je po porazu po enajstmetrovkah v Zenici proti Bosni in Hercegovini postala prvi zmagovalec nogometnega svetovnega prvenstva, ki je izpustil tri zaporedne izdaje SP. Italijanski mediji so enotni, "to je apokalipsa in čas je za obračun." Mediji na Balkanu in v gostiteljici tekme pa so polni pohval na račun ekipe BiH.

Gabriele Gravina, predsednik Italijanske nogometne zveze (FIGC), je kmalu po tekmi selektorja Gennara Gattusa zaprosil, da ostane selektor reprezentance. "Prosil sem ga, naj ostane. Tudi Gianluigija Buffona sem prosil, naj ostane vodja nogometne reprezentance," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Anse novinarjem povedal prvi mož zveze.

Moiise Kean je Italijo popeljal v vodstvo, a zadnjo besedo je imela reprezentanca BiH.
FOTO: Profimedia

Gattuso je kot igralec leta 2006 v Nemčiji med drugim osvojil naslov svetovnega prvaka. Tedaj je bil v ekipi tudi Buffon, ki je s 176 reprezentančnimi nastopi vratar z največ nastopi vseh časov in igralec z največ nastopi v zgodovini italijanske reprezentance. 

Prvenstvo v Nemčiji je bilo zadnje uspešno za Italijo. Sledila sta dva izpadal v skupinskem delu, v Južni Afriki leta 2010 je bila ekipa 26., v Braziliji štiri leta kasneje pa 22. Na naslednjih dveh SP v Rusiji in Katarju ni nastopila, tudi letos je v ZDA, Mehiki in Kanadi ne bo.

Preberi še Dve uri parkiranja na SP petkrat dražje od vstopnice za Euro

"To je apokalipsa, ostale so le še solze in čas je za obračun," so komentarji italijanskih medijev po tretjem neuspehu zapored. "Ostaja veliko razočaranje; ekipa je igrala z vsem srcem, a to ni bilo dovolj. Zdaj so tu še solze. Italija je bila še enkrat obsojena na pozabo," so po porazu po enajstmetrovkah poudarili komentatorji nacionalne televizije RAI.

"To je še en zgodovinski poraz. Obenem tekma, ki jo je prekleto zapletla izključitev Alessandra Bastonija ... Bila je nočna mora ... Tudi zaradi naših napak bomo po televiziji gledali SP že tretjič zapored," je tekmo povzel športni časnik Gazzetta dello Sport. Tudi La Repubblica je tako kot Gazzetta izrazila zadržke glede dosojene izključitve francoskega sodnika Clementa Turpina. Dodala je, da sta dve napaki pri izvajanju enajstmetrovk le še poslabšali grenkobo Italijanov. Tudi Corriere della Sera je pisala o "apokalipsi Italije".

Preberi še Delirij, kot ga Sarajevo ne pomni: 100.000 navijačev slavilo z junaki

Tiskovna agencija Ansa je komentirala, da se "prekletstvo ni končalo in Italija se čez noč v Zenici pogreza v pekel". Azzurri so tretjič zapored izpadli s svetovnega prvenstva, potem ko jih je po katastrofalnih porazih proti Švedski leta 2018 in Severni Makedoniji leta 2022 "pokončala" še Bosna in jih ne bo na SP, ki bo prvič v zgodovini potekal s 48 ekipami.

Gennaro Gattuso
FOTO: AP

Poraz je močno odmeval tudi po svetu, tako je francoski športni časnik L'Equipe imel vratarja Paris Saint-Germaina, Gianluigija Donnarummo na celotni naslovnici z naslovom "Italija še vedno na tleh". Pred tekmo so italijanski mediji poročali, da stadion v Zenici ni izpolnjeval meril za kvalifikacijsko tekmo za SP.

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

borjac
01. 04. 2026 20.47
Italijanski nogomet je padel na dno , v Italijanski serie A igrajo samo skoraj drugorazredni tujci , v Italijanskih ekipah ni Italijanskih igralcev , tako da ne vzgojijo nič kar bi popeljalo Reprezentanco na Svetovno prvenstvo , ena sama igralska revščina , najboljši igralec Milana je 40 letni Modrič , nimajo sploh nobenega Italijana v ekipi , mladih nadarjenih igralcev , režiserjev igre praktično ni , zato ker so ih pokopali Italijanski trenerji z defenzivnim načinom igre , mladim sploh ne naklonijo niti 15 minut igre, zato so Italijani tam kjer so , Reprezentanca se že tretjič zapored ni uvrstila na Svetovno prvenstvo, Italijanski prvak Napoli se ni prebil niti med 20 ekip lige prvakov, kjer so izpadli tudi drugi Italijanski klubi , nič od modernega nogometa , zastarela defenzivna igra !!!
Kolllerik
03. 04. 2026 11.52
Na Atalanto si pozabil. Poglej si recimo, kako zabija zdaj Lookman v Atleticu. Je pa res, da je Atalante s svojim modernim, napadalni načinom igre osamljena v Italijanskem prvenstvu.
borjac
04. 04. 2026 10.27
Imaš prav Kollerik , na Atalanto sem pozabil , opisoval sem bolj Širok pogled na Italijanski nogomet.
Kolllerik
01. 04. 2026 19.14
Uuuu, tole pa boli. Bravo Bosanci 👍👍💪💪
txoxnxy
01. 04. 2026 15.20
Jih že karma tepe .
Šumsko voče
01. 04. 2026 14.43
Bravo bosanci
gullit
01. 04. 2026 13.42
Gattuso je spet dokazal da je zanič trener. Povsod je doživel debakl.
hojladri123
01. 04. 2026 14.04
Že kot igralec ni bil ravno bister.. bol provokator in grobjan.
Potouceni kramoh
01. 04. 2026 13.39
Za Italijo dons sam pizza in aperol spritz .Ćevapi so bili prejaki.
Uporabnik1854475
01. 04. 2026 12.42
Mamamiaaaaaa...... hahaha
mojster44
01. 04. 2026 12.10
Italija že dolgo nima nogometašev
Grande cojones
01. 04. 2026 11.27
Potem pa se Italijanski mediji in ljudje smejijo razmeram v BiH vezanih na nogometni stadion in ostalo infrastrukturo. Ni vse v denarju....
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
