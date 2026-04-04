Azzurri že pred tekmo z BiH zahtevali bonus za uvrstitev na mundial

Po poročanju italijanskega časnika La Repubblica so Azzurri pred finalom dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Bosni in Hercegovini zahtevali bonus v višini 300.000 evrov, kar bi znašalo približno 10.000 evrov na nogometaša.

Kot nadaljuje La Repubblica, naj bi jih selektor Gennaro Gattuso odvrnil od nadaljnjih pogajanj z italijansko nogometno zvezo (FIGC), saj je menil, da bi o bonusu lahko razpravljali šele po uvrstitvi na svetovno prvenstvo.

Italija je nato finalno tekmo proti Bosni in Hercegovini kljub zgodnjemu vodstvu izgubila po enajstmetrovkah, kar je v petek pripeljalo do Gattusovega odstopa.