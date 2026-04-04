Nogomet

Azzurri že pred tekmo z BiH zahtevali bonus za uvrstitev na mundial

Rim, 04. 04. 2026 11.54 pred 24 dnevi 1 min branja 8

Avtor:
J.B.
Razočaranje Italijanov po neuvrstitvi na svetovno prvenstvo

Italijanski nogometaši so pred dnevi še tretjič zapored ostali brez uvrstitve na svetovno prvenstvo, kar so tamkajšnji mediji označili za debakel brez primere. Izpad proti Bosni in Hercegovini pri naših zahodnih sosedih še vedno odmeva. Tudi zaradi zahtev nogometašev, ki so o bonusih za uvrstitev na mundial razmišljali že pred odločilno tekmo v Zenici.

Slavje v BiH po uvrstitvi na mundial.
Slavje v BiH po uvrstitvi na mundial.
FOTO: AFP

Po poročanju italijanskega časnika La Repubblica so Azzurri pred finalom dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo proti Bosni in Hercegovini zahtevali bonus v višini 300.000 evrov, kar bi znašalo približno 10.000 evrov na nogometaša.

Kot nadaljuje La Repubblica, naj bi jih selektor Gennaro Gattuso odvrnil od nadaljnjih pogajanj z italijansko nogometno zvezo (FIGC), saj je menil, da bi o bonusu lahko razpravljali šele po uvrstitvi na svetovno prvenstvo.

Italija je nato finalno tekmo proti Bosni in Hercegovini kljub zgodnjemu vodstvu izgubila po enajstmetrovkah, kar je v petek pripeljalo do Gattusovega odstopa.

Razočaranje Italijanov po neuvrstitvi na svetovno prvenstvo
Razočaranje Italijanov po neuvrstitvi na svetovno prvenstvo
FOTO: Profimedia

'Gattuso je imel prav'

"Žalosten razplet je potrdil, da je imel Gattuso prav, hkrati pa povzema miselnost, s katero so nekateri nogometaši pristopili k tekmi, ki bi Italijo lahko vrnila na svetovno prvenstvo," je med drugim zapisala La Repubblica.

Italijanski časnik dodaja, da so igralci po porazu v Bosni skušali prepričati Gattusa, naj ostane na selektorskem mestu, vendar njihova želja ni bila uslišana. Predsednik FIGC Gabriele Gravina in vodja delegacije Gianluigi Buffon sta po tretjem zaporednem izostanku Italije s svetovnega prvenstva prav tako odstopila.

nogomet italija bosna bonus
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kolllerik
06. 04. 2026 11.15
Nesposobni pavi..
0 0
Finfer
04. 04. 2026 20.48
Sedaj bi morali vrniti vse milijone ki jih grabijo nezasluženo in res je sramota da take ljudi plačujejo za ta posrani nogomet ki nima nobene zveze z športom !!
+3
3 0
Malo_sutra
04. 04. 2026 17.20
Kr bonus haha Bastoni ima 800.000€ mesecno v interju.
+4
4 0
Yeah mwa
04. 04. 2026 15.13
Italjani skup precenjenih i veliko veliko preplačanih nogometašev. Sreča pa sem prenehal redno spremljati nogomet najbolj zaradi teh nogometnih milijonarjev kjer ni vec šport ampak biznis kjer ti izredno slabo talentirani športniki dobijo izredno veliko denarja
+7
8 1
tmj
04. 04. 2026 16.01
verjetno zdej spremlja skoke, balinanje in pikado ..sej bos razbral verjetno ce ves kdo je slabo talentiran športnik ki po tvoje dobi preveč denarja potem bos tudi vedel zakaj jaz mislim da zdaj spremljas te športe kot sem napisal
-4
1 5
Dinho8O
04. 04. 2026 14.10
Sem mislil, da ima gatusso kaj reda, pa ocitno nima.
+2
3 1
NkMaribor
04. 04. 2026 13.13
Sramota za Italijo!!!!
+10
12 2
gullit
04. 04. 2026 12.28
Obstaja tudi posnetek, kako se dva igralca veselita zmage Bosne nad Walesom po enajstmetrovkah. Kao z njimi bomo lažje kot pa z Walesom.
+16
16 0
bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
